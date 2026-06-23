Declaró el chofer del colectivo que atropelló y mató a una joven en Mar del Plata: “No pude hacer nada”

El chofer del colectivo que protagonizó el trágico accidente en la costa de Mar del Plata, donde murió una joven de 18 años y varias personas resultaron heridas, declaró este martes ante la Justicia y sostuvo que perdió el control de la unidad debido a un desperfecto mecánico.

“Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”, afirmó Mariano Miralles, de 30 años, durante su testimonio ante el fiscal Germán Vera Tapia, quien encabeza la investigación. Tras prestar declaración, el conductor recuperó la libertad, aunque continúa imputado mientras avanza la causa.

Según trascendió, Miralles realizaba el recorrido habitual de la línea 532 cuando ocurrió el hecho en el sector del Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y San Martín. El conductor manifestó además sus condolencias a las familias afectadas por la tragedia.

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La versión brindada por el chofer coincide, por el momento, con los testimonios de tres pasajeras que viajaban en el colectivo al momento del accidente. De acuerdo con sus declaraciones, la unidad circulaba con normalidad, respetando semáforos y paradas, aunque instantes antes del impacto observaron que el conductor parecía haber perdido el control del vehículo.

La principal hipótesis

El fiscal Germán Vera Tapia explicó que una de las líneas de investigación más firmes apunta a una posible falla en el sistema de dirección del colectivo. Según detalló, el volante respondía al movimiento del conductor, pero las ruedas no acompañaban la maniobra.

Por ese motivo, los investigadores aguardan los resultados de las pericias mecánicas que serán realizadas sobre la unidad para establecer si efectivamente existió un desperfecto técnico o si hubo otros factores involucrados en el siniestro.

Mientras tanto, la Justicia confirmó que el colectivo contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, tenía la documentación correspondiente al día y que el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo.

Los informes técnicos serán clave para determinar las responsabilidades en un caso que conmocionó a Mar del Plata y que mantiene abierta la investigación sobre las causas que desencadenaron la muerte de la joven de 18 años.

LB