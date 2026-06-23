El 23 de mayo pasado, hace exactamente un mes, la desaparición de Agostina Vega conmocionó a Córdoba y a todo el país, lo que derivó en una intensa búsqueda que se extendió durante una semana. La angustia terminó de la peor manera: el cuerpo de la adolescente de 14 años fue hallado en un descampado y se inició una investigación por femicidio que tiene tres detenidos, entre ellos a Claudio Barrelier, expareja de la mamá de la chica y principal sospechoso.

Barrelier, empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, está acusado de "homicidio triplemente calificado", por alevosía, violencia de género y criminis causa (matar para esconder otro delito). Precisamente, a esa imputación se le añade otra calificación por presunto abuso sexual con acceso carnal, una hipótesis que surgió luego de que los peritos analizaran el cadáver de la víctima.

Femicidio de Agostina Vega: el rol que habría tenido cada uno de los tres detenidos

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Junto a él también están acusados Osvaldo Fassetta, un amigo suyo que vive en su casa -donde se cree que se habría cometido el crimen- y Soledad Andreani, otra exnovia de Barrelier, que le prestó el auto con el que luego habría descartado los restos de Agostina en un predio del barrio Ampliación Ferreyra. En su caso, ambos fueron imputados por "encubrimiento agravado".

El vínculo de Andreani en la causa también destapó una fuerte polémica con el bar "Wachitas", ubicado en el corazón del barrio de Nueva Córdoba, donde la mujer trabajaba como encargada. Actualmente el establecimiento está clausurado por distintas irregularidades, y durante la investigación el lugar quedó señalado por supuesta prostitución de menores, venta de droga y posibles relaciones con el poder.

Claudio Barrelier, principal imputado por el crimen de Agostina Vega.

El viernes pasado se levantó el secreto de sumario en el expediente, donde los detenidos aseguraron que son "inocentes" pero por ahora se negaron a declarar y responder preguntas. Asimismo, se esperan novedades en la investigación que sigue sumando elementos.

Cómo fue la desaparición de Agostina

Agostina cursaba sus estudios en el Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) 169 Rafael Escuti, donde se conoció que a pesar de tener buenas notas hacía varias semanas que no asistía al colegio. El sábado 23 de mayo desapareció de su casa, en el barrio General Mosconi, cuando a las 22.30 tomó un remis para dirigirse hasta la zona donde vivía Barrelier, en barrio Cofico. Le había dicho a su mamá, Melisa Heredia, que iba a ir a la rotisería de su abuelo, Miguel.

La adolescente le había enviado un audio a su grupo de amigas para contarles que iba a encontrarse con el hombre de 33 años para prepararle una "sorpresa a su mamá". Esta versión fue ratificada por el remisero que la llevó hasta Cofico, Ariel Torres, que al verla desconfió y le preguntó su edad, su nombre y el lugar al que se dirigía.

"Me dice que era la nieta de Miguel. Ahí me dio un poco más de confianza y me explica que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa a ella. Estaba contenta, hablando y no usó el celular", le manifestó el chofer a la prensa.

Agostina tenía 14 años.

El testigo también habló de la aparición de Barrelier en escena, que se acercó al auto para pagar el viaje de la chica. "Me pareció sospechoso es que no me miraba la cara, se puso de costado. Le pude mirar la cara, aunque estaba encapuchado. La nena se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente”, agregó Torres.

Al otro día se jugó la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba. En el entretiempo, el remisero usó su celular para ver las redes sociales y vio una foto de Agostina, donde figuraba como desaparecida. Así fue cómo se dirigió a las autoridades para dar información sobre lo que sabía.

Se abrió una causa por "averiguación de paradero" de la menor se activó el "Alerta Sofía" y hubo allanamientos en la casa de Barrelier con distintos peritajes. Con el paso de los días, se supo que quien más tarde se convertiría en el principal acusado había hablado con su mamá, cuando ella le había consultado si su hija había ido a verlo, y también con su papá, el expolicía Gabriel Vega. A los dos les dijo que la había visto el sábado a la noche pero que después supuestamente se había ido en un auto rojo.

"Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo. Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara. Quería que le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito", le aseguró Barrelier a Vega. Además, le dijo que él no la llevó porque no tenía movilidad y que después "la llamó un guaso" que la pasó a buscar.

A pesar de esto, el empleado municipal quedó detenido al detectarse que fue la última persona que la había visto hasta el momento. En paralelo se conoció el video de una cámara de seguridad donde se veía a la chica junto a él ingresando a su casa, en la calle Juan del Campillo 878. Barrelier cambió su versión ante el fiscal de la causa, Raúl Garzón: primero afirmó que la nena que aparece en las imágenes era su "hija" y posteriormente reconoció que se trataba de Agostina.

El descubrimiento del cuerpo

Una semana después de la desaparición, las autoridades confirmaron que encontraron su cuerpo, descuartizado, en un predio. La autopsia reveló que fue estrangulada y que se hallaron señales de que habría sido abusada sexualmente, aunque los forenses no pudieron hacer hisopados debido al estado general del cadáver.

El informe destacó que la joven presentaba un “compromiso severo de la región pélvica, compatible con el proceso de desmembramiento” y que su muerte ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando se estima que ya llevaba unas horas dentro de la casa de Barrelier.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Garzón comunicó las novedades del caso y curiosamente felicitó a un perro de la División Canes de la Policía cordobesa y generó indignación entre varias personas. "Diría que hay que entregarle una medalla de distinción a ese perro que permitió en superficie una parte y bajo la superficie, con su olfato y la guía de los profesionales", expresó

La casa donde vive Claudio Barrelier, en el centro de la investigación.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal fue repudiado por la exconcejal Laura Vilches, que le pidió que "se ahorre el cinismo", calificó la frase de "payasada" y cuestionó diferentes actuaciones judiciales y policiales en el caso y los operativos.

Barrelier, detenido en el penal de Bouwer, fue internado en un pabellón psiquiátrico luego de que manifestara su deseo de quitarse la vida tras el hallazgo del cadáver. Finalmente fue imputado por femicidio y trascendió otro video captado por una cámara de seguridad de un domo policial donde se lo ve en un auto Ford Ka negro dirigiéndose hacia Ampliación Ferreyra.

En el medio, el concejal Ricardo Moreno presentó su renuncia, según informó el espacio Hacemos Unidos por Córdoba. El dirigente político había quedado en el centro de la discusión porque fue la persona que lo hizo ingresar a trabajar a la Municipalidad de la capital provincial. También se supo que Claudio Barrelier tenía antecedentes, ya que había sido denunciado por una joven por privación ilegítima de la libertad, amenazas y abuso tras lograr escapar de su domicilio en 2025.

Caso Agostina: la causa contra los tres detenidos

La investigación liderada por Garzón tiene como principal acusado a Barrelier, detenido y acusado por el crimen. La principal hipótesis sostiene que la adolescente fue asesinada luego de haber ingresado a su vivienda, donde supuestamente la habría abusado o intentado abusar. Sin embargo, esta versión también considera que no habría actuado solo y que podría haber recibido ayuda para ocultar el cuerpo.

En ese contexto, la causa avanzó sobre el entorno cercano al sospechoso y derivó en la detención de otras dos personas. El primero de ellos fue Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que conoció a Barrelier hace diez meses en la cancha de Instituto de Córdoba, equipo del que ambos son hinchas. Incluso, se analiza si alguno de ellos tenía vínculos con la barrabrava del club. Debido a problemas económicos, estaba viviendo en la casa de Del Campillo 878.

Claudio Barrelier, Osvlado Fassetta y Soledad Andreani.

La imputación contra Fassetta es por presuntas maniobras posteriores destinadas a ocultar o encubrir el hecho. La Fiscalía busca determinar si estaba o no en el lugar cuando ocurrió el crimen y si fue quien le envió mensajes a la madre de la joven durante los primeros días de búsqueda. Su abogado, Eduardo Medina Allende, cuestionó los indicios en su contra e informó que negó los hechos durante su declaración indagatoria.

La otra imputada por "encubrimiento agravado" es Soledad Andreani, de 43 años, expareja de Barrelier. En sus redes sociales se presentaba como "productora" del bar "Wachitas" y fue la persona que le prestó su Ford Ka negro al acusado de 33 años, con el que se cree que trasladó el cuerpo de la chica y luego lo desechó en el descampado mencionado. En declaraciones televisivas, la mujer explicó que le dio su vehículo porque al parecer el hombre se lo pidió para llevarle ropa a un familiar que había tenido un accidente.

Registros audiovisuales mostraron a Andreani junto a Barrelier después del asesinato de Agostina en una ferretería del barrio Yofre. "Él se mantuvo siempre en el auto. Ella me pidió unos materiales y llamó a unos albañiles que estaban trabajando en su casa presuntamente", contó más tarde la dueña del local. En un video se ve que el hombre se mantuvo en el auto y luego revisó la parte trasera y el baúl.

La investigación señala que el vehículo fue lavado varias veces después de que el principal sospechoso regresó de Ampliación Ferreyra. Al igual que los otros dos acusados, Andreani manifestó su "inocencia" y se abstuvo de declarar, mientras se esperan novedades.

FP / EM