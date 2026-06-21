Murió un motociclista en la Autopista 9 de Julio y un auto involucrado en el hecho se dio a la fuga

Durante la mañana de este domingo 21 de junio se registró la muerte de un motociclista de 41 años, sobre la Autopista 9 de Julio Sur, en sentido a provincia y a la altura del Nuevo Puente Pueyrredón, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que impactó contra un auto cuyo conductor se dio a la fuga y es buscado por la Policía revisando las cámaras de la zona.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este domingo sobre la Autopista 9 de Julio Sur, a la altura del riachuelo. La víctima viajaba a bordo de una moto Corven 250 y fue identificada como Mauricio Díaz, un hombre de 41 años.

Autopistas trágicas: una nena de 2 años y un hombre de 42 murieron en Panamericana y Buenos Aires-La Plata

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Según detalló Clarín, fuentes oficiales indicaron que personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se acercó al lugar luego del episodio. No obstante, el hombre ya había fallecido en el lugar dado que presentaba "lesiones incompatibles con la vida".

Si bien se conoce que la motocicleta tuvo un contacto con un auto, los investigadores del caso aún no precisaron la dinámica del choque y se encuentran realizando las pericias correspondientes para continuar con la investigación.

En el lugar el carril rápido de la autopista permanece con circulación restringida, dado que se encuentra trabajando personal de la Comisaría Vecinal 4D, el cual labró actuaciones por averiguación de ilícito, y también los investigadores, quienes solicitaron las filmaciones de las cámaras de la zona para intentar ubicar al otro conductor involucrado en el hecho.

Autopistas trágicas: una nena de 2 años y un hombre de 42 murieron en Panamericana y Buenos Aires-La Plata

Los accidentes en fines de semana suelen ser noticias tan tristes como habituales, y este sábado el informe vial da cuenta de dos choques de extrema gravedad, al punto que murieron una nena de dos años en Panamericana y un hombre de 42 en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

En el caso de la pequeña, la tragedia comenzó con un desperfecto mecánico del VW Gol en el que viajaba con sus padres, el cual provocó que el vehículo quedara detenido en medio de uno de los carriles de Panamericana, a la altura del kilóemtro 31, en General Pacheco, Tigre.

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Como consecuencia del desperfecto mecánico que lo dejó a la mitad de la calzada, el vehículo fue embestido por otro que circulaba hacia la ciudad de Buenos Aires y la nena de 2 años, de apellido Toloza, que estaba en el asiento trasero sufrió el impacto pleno y murió prácticamente en el acto, mientras que su madre de derivada al Hospital de Pablo Nogués con fractura de pelvis y el padre sufrió algunas heridas pero de carácter leve.

Choque fatal en autopista Panamericana.

El otro accidente fatal de las últimas horas de este fin de semana ocurrió en el kilómetro 47 de la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde dos vehículos colisionaron y perdió la vida un hombre de 42 años, identificado luego por la Policía como Walter Benítez.

Según trascendió, la víctima, con domicilio en La Plata, circulaba hacia esa ciudad en un Toyota Corolla, cuando impactó contra un Renault Sandero que conducía conducido por Jano Caputti (29), también vecino platense. Tras el impacto, el hombre fue trasladado al Hospital Gonnet por un traumatismo grave de tórax e insuficiencia respiratoria. Si bien llegó al centro médico con vida, poco después se informó de su fallecimiento. El segundo conductor resultó ileso​.

AS.