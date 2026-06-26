La reconocida periodista Ernestina Pais murió este viernes 26 de junio en un accidente ferroviario ocurrido en Martínez, partido de San Isidro. La conductora, de 54 años, manejaba un auto que fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en el cruce de Sáenz Peña y El Cano.

La causa quedó a cargo de la UFI de Martínez. La fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Testigos ocasionales indicaron que Pais habría cruzado el paso a nivel con las barreras bajas. Los peritos constataron que Pais viajaba sola. Los primeros datos señalan que presumiblemente se dirigía al Multiteatro, ubicado sobre la calle Corrientes, donde participaba de la obra "El divorcio del año", junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.

El accidente volvió a dejar expuestos los incidentes de tránsito que la conductora había protagonizado en los últimos años. En algunos de ellos hubo choques contra autos estacionados, negativas a controles y vehículos trasladados a playones municipales.

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El choque de marzo en Vicente López

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 3 de marzo de 2026, cuando Ernestina Pais chocó contra un auto estacionado en la zona de Avenida del Libertador y Las Heras, en Vicente López. Según informó Exitoína, la conductora se negó a realizarse el test de alcoholemia después del incidente.

Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por el Tren de la Costa en Martínez

De acuerdo con el reporte difundido en ese momento, Pais manejaba un Honda City que impactó contra un Alfa Romeo estacionado. Poco después llegaron efectivos policiales y agentes de Tránsito para intervenir en el lugar. La tensión aumentó cuando la conductora rechazó el control. Según se informó entonces, Pais argumentó que no podía someterse al test por la medicación que tomaba. "Por los medicamentos que tomo no puedo hacer el test de alcoholemia porque sé que va a dar positivo", fue la frase que se le atribuyó.

El periodista Pablo Montagna había señalado en sus redes sociales que la conductora "acababa de chocar con un auto y se negó a hacer el test de alcoholemia". También detalló que en el lugar había "cuatro camionetas de policías y dos motos" sobre Avenida del Libertador.

La revista Pronto habló luego con el periodista Gianluca Chaet, quien dijo haber sido testigo del episodio. "La policía me tomó de testigo porque Ernestina aparentemente se quería ir y decía que la estaban privando de su libertad", relató.

Chaet contó además que la conductora insultó a la policía y se quejó por la cantidad de patrulleros. Según su relato, esperaron alrededor de 30 minutos hasta que llegó la Policía de Tránsito. La otra persona involucrada hizo el test y obtuvo resultado 0.0; en el caso de Pais, ante la negativa, se labró un acta positiva y el vehículo fue enviado al playón municipal.

El antecedente de 2023 en Núñez

Otro episodio informado por Exitoína ocurrió en diciembre de 2023, cuando Pais chocó un auto estacionado en Núñez. En esa ocasión, la conductora impactó con su Toyota Etios contra un Volkswagen Up en la zona de Avenida Cantilo y Puente Labruna.

Ernestina Pais chocó a un auto estacionado y se negó a someterse a un test de alcoholemia

Tras el choque, intervino la Policía de la Ciudad. De acuerdo con lo informado entonces, la conductora no quiso someterse a los controles de alcoholemia y narcóticos. Por esa negativa, la fiscalía levantó un acta y dispuso la retención del vehículo. El auto quedó retenido por la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte. Luego, Pais fue trasladada hasta su domicilio en un móvil policial.

En esa cobertura también se recordó que la conductora ya había tenido episodios similares en años anteriores. Algunos habían incluido choques contra vehículos estacionados y cruces con agentes que intervenían después del accidente.

El episodio de 2022 en Palermo

En 2022, Ernestina Pais también había protagonizado un choque leve en Palermo. El caso fue contado en LAM, a partir del audio y el video enviados por una televidente que aseguró haber presenciado la situación. Según ese relato, Pais circulaba por una calle de Palermo cuando habría intentado pasar a una camioneta y terminó chocándola. La testigo sostuvo que, en vez de detenerse de inmediato, la conductora avanzó hasta que un semáforo la obligó a frenar.

El conductor damnificado se bajó para pedirle los datos del seguro y poder reparar los daños. Según la mujer que relató el hecho, Pais no quiso bajar la ventanilla y luego volvió a avanzar cuando cambió el semáforo.

Ernestina Pais chocó con su auto y se negó al test de alcoholemia: su explicación

El episodio terminó con la intervención de un móvil policial. El otro conductor comenzó a tocar bocina y la conductora quedó entre el patrullero y la camioneta que había sido chocada. En el programa también recordaron el choque que la periodista había protagonizado en 2019.

El choque de 2019 en Vicente López

En octubre de 2019, Pais había sido noticia por otro accidente en Vicente López. Según la versión policial difundida entonces en LAM, la conductora chocó con su Chevrolet Tracker contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado en la zona de Espora y Avenida del Libertador.

El informe leído por Ángel de Brito indicaba que el hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada y que el accidente fue captado por cámaras de seguridad. Según esa versión, después del choque, la conductora habría abandonado su vehículo y habría sido interceptada por la policía a pocas cuadras.

También se informó que, cuando quisieron realizarle el test de alcoholemia, Pais se habría negado. En aquel momento, el reporte policial indicaba que ella habría dicho que el choque había sido accidental y que se encontraba en estado de ebriedad. La conductora negó esa versión en diálogo con CARAS. "Yo tuve una discusión con el agente de tránsito y el tipo empezó a decir cualquier cosa", afirmó. También rechazó haber intentado fugarse.

"Yo vengo por Espora y había un vehículo mal estacionado en una dársena, que cuando tuve que doblar le toco una rueda de atrás. Paro el auto, me bajo y voy hasta la comisaría de la mujer que queda ahí cerca para avisar del vehículo mal estacionado, para que ubiquen al dueño así veíamos lo del seguro y porque me quería ir a mi casa", explicó entonces.

Luego agregó: "Todo lo que dicen es mentira. Nadie se fugó. Es mi barrio, vivo a una cuadra, a qué fuga me voy a querer dar. Me conocen todos los vecinos, el auto, cómo me voy a fugar. Mala leche el policía de tránsito con el que discutí. Igual ya estoy acostumbrada".

La investigación sigue en manos de la Justicia de San Isidro. La fiscalía aguarda las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad para determinar cómo se produjo el impacto con la formación del Tren de la Costa.

DCQ