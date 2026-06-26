“El gato no falló”: el dato pericial que cambió la causa por la muerte del mecánico en Resistencia

La muerte de Sebastián Dearmas, el mecánico de 43 años hallado sin vida debajo de un vehículo en un taller de Resistencia, comenzó a investigarse bajo la hipótesis de un posible accidente laboral. Sin embargo, las primeras medidas reunidas por la fiscalía incorporaron un dato técnico relevante: las pericias no detectaron fallas en el gato hidráulico que sostenía el auto.

La confirmación fue realizada este viernes por la fiscal de Investigación Penal N° 6, Mariana Echarri, quien explicó que la causa comenzó bajo la hipótesis de un posible accidente laboral, pero que las primeras medidas probatorias obligaron a ampliar el escenario de análisis.

Dearmas fue hallado el miércoles 24 de junio en el taller mecánico ubicado sobre Echeverría al 1400. Según el informe preliminar de autopsia, murió por asfixia por compresión torácica, producto del peso del vehículo bajo el cual se encontraba trabajando.

“Al principio la hipótesis sí se trataba de un accidente laboral. Sin perjuicio de ello, durante toda esa jornada continuamos con las investigaciones. Las pericias del gabinete científico determinaron que no habría fallas en el gato hidráulico”, señaló Echarri.

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La clienta detenida y el reclamo por una factura

Con el avance de la pesquisa, la atención de la fiscalía se concentró en una mujer que se encontraba en el taller y que luego quedó detenida. De acuerdo con lo explicado por Echarri, la mujer había ido al lugar para reclamar por una factura vinculada a un trabajo realizado días antes.

La fiscal aclaró que, hasta el momento, no se acreditó una relación previa entre la detenida y la víctima más allá de ese reclamo. También precisó que la mujer no era la dueña del vehículo debajo del cual estaba Dearmas cuando fue encontrado sin vida.

Uno de los elementos que se incorporó al expediente es el registro de las cámaras de seguridad ubicadas frente al taller. Las imágenes no muestran el interior del local, pero sí permiten reconstruir movimientos desde la vereda. Según la fiscalía, allí se observa a la mujer ingresar en reiteradas oportunidades al taller. “Se la ve efectivamente ingresar al taller en numerosas oportunidades. Ella estaba reclamando sobre una factura. Había concurrido al lugar en numerosas oportunidades, inclusive el día donde ocurrió todo”, sostuvo Echarri.

El dueño del taller no estaba y fue avisado por la víctima

Otro punto relevante para reconstruir la secuencia es que el propietario del taller no se encontraba en el lugar al momento del hecho. Según explicó la fiscal, estaba realizando otras diligencias y fue advertido por el propio Dearmas de que la mujer había vuelto al local para insistir con su reclamo.

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El dueño llegó minutos después, cuando el episodio ya había ocurrido y el mecánico se encontraba debajo del vehículo. A partir de allí intervino la Policía, junto con personal de Investigaciones Complejas, el gabinete científico y la fiscalía.

La mujer, en tanto, había llegado acompañada por sus dos hijos: uno menor de edad y otro mayor. Según la información preliminar, ambos permanecieron fuera del taller. El hijo mayor ya declaró ante Investigaciones Complejas, aunque todavía no lo hizo formalmente ante la fiscalía.

El llamado al 911 no fue por la muerte del mecánico

Echarri también precisó un dato importante sobre el inicio de la intervención policial. Quien llamó al 911 fue el hijo de la mujer detenida, pero el aviso no habría sido inicialmente por la muerte del mecánico, sino por el conflicto generado en torno al reclamo por la factura. Ese llamado derivó en la llegada de los primeros efectivos al taller. Luego, con el hallazgo de Dearmas sin vida, se activó la intervención de la fiscalía y de las áreas especializadas.

El expediente, por ahora, sigue caratulado como muerte dudosa, una figura utilizada cuando todavía no está definido si el fallecimiento fue producto de un accidente, una maniobra de terceros o una acción dolosa.

La fiscalía secuestró los teléfonos celulares de la víctima y de la mujer detenida. Los dispositivos serán peritados para determinar si contienen mensajes, llamadas, registros de ubicación u otros datos que permitan reconstruir qué ocurrió en las horas previas.

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También se ordenaron estudios sobre posibles huellas digitales en el gato hidráulico, una medida que puede resultar determinante para establecer si el elemento fue manipulado antes de que el vehículo cayera sobre Dearmas.

Ese punto es uno de los ejes de la pesquisa: si el gato no falló por un desperfecto mecánico, la fiscalía necesita determinar por qué el auto terminó comprimiendo el cuerpo del trabajador.

Buscan a un testigo que habría escuchado gritos

Durante la conferencia, la fiscal fue consultada por la existencia de una persona que habría escuchado gritos provenientes del taller. Echarri aclaró que ese testimonio todavía no está incorporado formalmente al expediente.

“Investigaciones está buscando a este testigo para que venga a declarar. Lo que hoy realmente hay en el expediente es lo que estoy mencionando en este momento. No hay personas que hayan escuchado gritos y tampoco se observa lo que sucedió dentro del taller”, indicó.

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Por eso, la reconstrucción de lo ocurrido dentro del local sigue siendo el punto más complejo de la causa. Las cámaras muestran ingresos y movimientos desde el exterior, pero no registran el momento exacto en el que Dearmas quedó atrapado debajo del auto.

La mujer detenida ya designó abogado defensor y se espera que el lunes preste declaración de imputada. Ese día, la fiscalía deberá definir qué calificación legal le atribuye formalmente, según el avance de las pericias y los elementos reunidos.