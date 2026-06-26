Amenaza de bomba en Corrientes: una funcionaria de Nación viajaba en el avión evacuado

La zozobra vivida en horas de la mañana en la pista del Aeropuerto Internacional Dr. Piragine Niveyro se trasladó de inmediato a la agenda institucional del Poder Ejecutivo provincial. Con el correr de las horas se confirmó que entre los pasajeros evacuados del vuelo de Aerolíneas Argentinas bajo amenaza de bomba se encontraba la directora nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras, Rosalía Fucello.

Una amenaza de bomba en un avión que viajaba de Buenos Aires a Corrientes obligó a evacuar la pista

La funcionaria federal arribó a la capital provincial con el propósito de encabezar, junto al gobernador Juan Pablo Valdés, el lanzamiento oficial del Concurso Emprendimiento Argentino, un acto que debió sufrir un marcado retraso en los salones de la Casa de Gobierno debido al despliegue de los protocolos antiterroristas.

Tras superar la revisión de equipajes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el traslado de contingencia desde la denominada "zona Zulu" de la terminal aérea, Fucello se sentó junto al mandatario correntino y se tomó con templanza el tenso episodio del que fue protagonista involuntaria en su bautismo en suelo local.

“Fue una mañana muy movida, no me olvido más mi primera llegada a Corrientes. Por primera vez en mi vida caminé la pista de un aeropuerto, estuvo revolucionado”, confesó la funcionaria de la Nación al hacer uso de la palabra ante el auditorio de emprendedores locales.

Lejos de mostrarse afectada por el accionar delictivo de la llamada anónima, Fucello envió un mensaje de firmeza: “Esta situación no me va a amedrentar en absoluto; espero que me tengan de visita nuevamente muy pronto”, valoró.

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La recepción de Juan Pablo Valdés en el Salón Amarillo

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, no dejó pasar la oportunidad para referirse al incidente que alteró el pulso de la capital correntina durante la primera mitad del viernes y que obligó a coordinar tareas de emergencia entre las fuerzas federales y los ministerios locales.

“Lamentablemente, la amenaza de bomba en el vuelo de Aerolíneas Argentinas ha demorado el inicio de este acto y ha tenido bastante revolucionado todo el esquema en materia de seguridad en el aeropuerto”, contextualizó el titular del Ejecutivo provincial al dar la bienvenida oficial a la comitiva de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación.

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Con un tono distendido que buscó llevar tranquilidad tras la requisa de la aeronave, el mandatario le manifestó su respaldo a la Directora Nacional ante el mal momento vivido en el aire. “Esperemos poder descartar rápidamente esta situación en el plano judicial y llevar absoluta tranquilidad a las familias”, señaló Valdés, para luego rematar con un guiño de hospitalidad hacia Fucello: “Te aseguro que no todas las venidas a Corrientes van a ser así de accidentadas”.

Superado el incidente, las autoridades procedieron a formalizar la apertura de las inscripciones para el certamen federal, el cual busca financiar, capacitar y visibilizar proyectos innovadores de la provincia y de la región NEA, conectando las herramientas de la administración central con el ecosistema privado correntino, en una jornada donde la gestión institucional se impuso a la intimidación pública.