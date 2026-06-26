Mega operativo en Corrientes: 80 policías desbarataron una red de narcomenudeo y detuvieron a seis personas

En un fuerte y coordinado golpe a las estructuras del comercio de estupefacientes a mediana escala, la Policía de Corrientes desarticularon una red delictiva dedicada al narcomenudeo en la frontera provincial. Efectivos de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Unidad Regional N.°4, tras sostener varios meses de una minuciosa investigación de campo, ejecutaron un masivo operativo que derivó en la desarticulación de cinco búnkeres de venta y la detención de seis personas integradas en la organización.

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El procedimiento judicial y policial se desarrolló durante la tarde de ayer bajo las directivas del Juzgado de Garantías y la Unidad Fiscal interviniente en la jurisdicción de Paso de los Libres, por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Para garantizar el éxito de la intervención y evitar filtraciones de información, la Jefatura policial ordenó el despliegue de aproximadamente 80 efectivos en simultáneo, pertenecientes a agrupaciones de élite como el Grupo Táctico Operacional (G.T.O.), el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), la división de Canes K-9, brigadas de investigaciones y personal de comisarías locales, quienes se movilizaron en un convoy integrado por ocho móviles y cuatro motocicletas.

Secuestro de estupefacientes, armas de fuego y millones en efectivo

Los cinco allanamientos simultáneos permitieron a los investigadores corroborar el modus operandi de la banda y desmantelar los centros de almacenamiento y fraccionamiento.

Durante las requisas en las distintas viviendas, los agentes antinarcóticos lograron secuestrar más de 60 gramos de cocaína de máxima pureza, parte de la cual ya se encontraba dosificada en "alitas" listas para la comercialización directa, junto a envoltorios mayores destinados al estiramiento.

Asimismo, se incautó un lote de 1,859 gramos de marihuana, distribuidos en panes compactados y bagullos de menor porte. El balance del inventario secuestrado al crimen organizado incluyó:

Dinero líquido: un total de $4.061.080 en efectivo , presuntamente derivado de las transacciones de las últimas jornadas.

Logística y tecnología: 25 teléfonos celulares de distintas gamas y cuatro computadoras notebooks, dispositivos que serán sometidos a peritajes informáticos para rastrear la red de proveedores.

Poder de fuego: dos revólveres calibre .38 con sus respectivos tambores cargados y cajas de municiones listas para el uso.

Fraccionamiento: una balanza de precisión digital y diversos elementos de corte y empaque de sustancias.

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Una organización con amplio rango de edades

La Fiscalía ordenó la inmediata aprehensión de seis personas que se encontraban en las propiedades allanadas al momento del ingreso táctico de los grupos de asalto.

Un dato que llamó la atención de las autoridades judiciales fue la amplia brecha etaria entre los presuntos integrantes de la red de narcomenudeo, tratándose de cuatro mujeres y un hombre de 75, 63, 44, 42, 33 y 28 años de edad.

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Todos los detenidos fueron trasladados a los calabozos de la Unidad Regional N°4, donde quedaron alojados de forma provisional y a estricta disposición de los magistrados de garantías.

En tanto, las dependencias policiales continúan sustanciando las actuaciones sumariales de rigor con el fin de establecer de manera pericial el nivel de responsabilidad y los roles internos (distribución, custodia, cobro y regenteo) de cada uno de los involucrados en el entramado criminal fronterizo.