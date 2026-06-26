La Universidad Nacional del Nordeste logró récord histórico en el Índice de Transparencia

En un contexto nacional donde la rendición de cuentas y la gestión de los recursos en la educación superior se encuentran bajo el escrutinio público, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) consolidó un avance institucional de gran relevancia. La casa de estudios regionales alcanzó su mejor posición histórica en el Índice de Transparencia, ubicándose en el puesto número 11 entre 61 universidades nacionales evaluadas por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), el órgano rector encargado de monitorear el desempeño y el cumplimiento de las obligaciones del sector público nacional.

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La herramienta, que mide de forma trimestral el nivel y la calidad de la información que los organismos del Estado ponen a libre disposición de la ciudadanía, le otorgó a la UNNE una calificación de 93,1 puntos sobre un máximo de 100.

El registro marca un crecimiento exponencial en el desempeño de la institución, que logró escalar más de 25 puntos en menos de dos años, habiendo iniciado el ciclo 2024 con un piso de 68 unidades.

Las acciones operativas para alcanzar este estándar se centralizan en el ámbito de la Secretaría General de Planeamiento, conducida por el contador Pablo Arnaiz, y forman parte de una línea programática orientada a robustecer los mecanismos de rendición de cuentas del rectorado y sus unidades académicas.

Puntaje máximo en ejecución de presupuesto, compras y auditorías

El exhaustivo relevamiento de la AAIP contempla la verificación de que los sujetos obligados publiquen en sus portales web institucionales todo el set de datos que estipula la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. Esto abarca desde las partidas presupuestarias universitarias y sus niveles de ejecución real, pasando por las licitaciones y compras, los informes de auditoría, las escalas salariales del personal docente y no docente, hasta los canales formales de participación ciudadana.

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Al desglosar la auditoría federal, los funcionarios precisaron que la UNNE alcanzó el puntaje máximo en 18 de las 20 dimensiones evaluadas. El bloque de eficiencia incluyó ítems críticos de la administración de fondos estatales como la publicación de presupuestos, compras públicas, dictámenes de auditorías y participación ciudadana.

Asimismo, la casa de altos estudios cumplimentó con el 100% de los requisitos vinculados a la transparencia proactiva. Esta dimensión califica la información que la Universidad Pública decide sistematizar, abrir y exhibir por iniciativa propia en sus plataformas digitales, yendo un paso más allá de lo estrictamente exigido por el marco normativo vigente.

Un cambio en la cultura institucional

“Es un crecimiento sostenido que refleja una decisión de gestión”, definió el director general de Presupuesto e Información Universitaria de la UNNE y responsable de Políticas de Transparencia ante el organismo nacional, abogado Andrés Espínola.

El funcionario remarcó que el objetivo de máxima perseguido por la actual conducción rectoral excede el cumplimiento de una meta estadística o una auditoría externa periódica.

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“Buscamos que las políticas y acciones vinculadas con la transparencia se integren cada vez más a la cultura institucional de la UNNE”, concluyó Espínola, proyectando la continuidad de los programas de datos abiertos e información pública en la estructura administrativa de la universidad.