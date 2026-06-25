Murió atrapado debajo de un auto en un taller y detuvieron a la clienta con la que había discutido

La investigación por la muerte de Sebastián de Armas, un trabajador de 43 años que fue encontrado sin vida debajo de un auto en un taller mecánico de Resistencia, tuvo un giro en las últimas horas: la Justicia ordenó la detención de una clienta que estaba en el lugar y con quien la víctima habría mantenido una discusión previa.

El hecho ocurrió el miércoles al mediodía en un taller ubicado sobre calle Echeverría al 1400, en la zona del macrocentro de la capital chaqueña. En un primer momento, el caso fue abordado como una posible tragedia laboral, ya que el operario fue hallado atrapado debajo de un vehículo.

Sin embargo, con el avance de las primeras medidas, la Fiscalía comenzó a revisar la secuencia completa y dispuso nuevas diligencias para determinar si la muerte se produjo únicamente por un accidente o si existió alguna otra circunstancia que deba ser investigada.

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El llamado al 911 y el hallazgo debajo del auto

La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911 realizado por una mujer de 46 años. Según la reconstrucción inicial, la clienta pidió presencia policial por un presunto desorden en el taller, vinculado a un reclamo por la reparación de su vehículo.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a De Armas debajo de un Chevrolet Celta rojo, inmóvil y sin signos vitales. Minutos después, personal sanitario constató el fallecimiento del trabajador.

A partir de ese momento, se dio intervención a los equipos especializados para realizar las pericias correspondientes en el taller, sobre el vehículo y en el sector donde fue encontrado el cuerpo.

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La detención de la clienta

Durante las primeras horas, la mujer y otra persona que se encontraba en el predio fueron trasladadas para prestar declaración testimonial. Pero la situación procesal de la clienta cambió este jueves, luego de que la Fiscalía ordenara su detención.

Fuentes judiciales indicaron que a los investigadores “no les cierran” algunos puntos de la reconstrucción inicial, especialmente sobre lo ocurrido en los minutos previos a que el mecánico fuera encontrado debajo del auto.

La mujer fue trasladada a la sede de Investigaciones Complejas y luego llevada a Medicina Legal para los exámenes de rigor. Posteriormente, quedará alojada en Villa Los Lirios, a disposición de la Justicia.

Qué busca determinar la investigación

La causa apunta ahora a reconstruir con precisión qué pasó dentro del taller antes del desenlace. Para eso, serán determinantes la autopsia, los informes periciales, el estado del vehículo y los testimonios incorporados al expediente.

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Una de las hipótesis iniciales era la de un accidente vinculado a una falla en el sistema de elevación, como un crique o algún mecanismo utilizado para sostener el auto. No obstante, la detención de la clienta abrió una nueva etapa en la investigación.

Por el momento, la causa continúa en pleno trámite y no se informaron imputaciones definitivas. La mujer deberá designar abogado defensor este viernes, mientras la Fiscalía analiza las pruebas reunidas para definir los próximos pasos.

La Justicia chaqueña mantiene abiertas las medidas para esclarecer la mecánica del hecho y determinar qué responsabilidad, si la hubiera, puede corresponderle a la mujer detenida.