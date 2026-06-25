Por el Super Niño, Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero acordaron medidas para prevenir inundaciones

Los gobernadores de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero encabezaron una reunión política y técnica en Resistencia para coordinar medidas de prevención ante el posible impacto del fenómeno de El Niño, también denominado Super Niño, que podría provocar lluvias intensas, olas de calor y consecuencias sobre la producción y las comunidades rurales.

El encuentro fue liderado por el gobernador chaqueño Leandro Zdero, junto a sus pares Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Elías Suárez, de Santiago del Estero. También participaron el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, equipos técnicos provinciales y representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

La reunión tuvo como eje el manejo integral de los Bajos Submeridionales, una de las regiones de humedales más importantes del país, compartida por las tres provincias.

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Qué son los Bajos Submeridionales y por qué preocupan

Los Bajos Submeridionales abarcan entre 8 y 9 millones de hectáreas distribuidas entre Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Se trata de una zona de alta relevancia ambiental, hídrica y productiva, atravesada históricamente por ciclos de inundaciones, sequías y problemas de escurrimiento del agua.

Por su extensión, cualquier intervención sobre la cuenca tiene impacto directo en miles de habitantes, productores, caminos rurales, localidades y zonas productivas.

En ese contexto, las provincias buscan ordenar el manejo del agua y anticiparse a posibles escenarios críticos, especialmente ante los pronósticos que advierten sobre lluvias por encima de los valores habituales.

Obras, prevención y monitoreo

Durante la jornada, los mandatarios analizaron medidas de corto plazo para reducir el impacto de eventuales precipitaciones intensas, pero también estrategias de mediano y largo plazo vinculadas al Plan Director de los Bajos Submeridionales.

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Uno de los puntos acordados fue avanzar en la creación de un consejo de monitoreo integrado por las tres provincias, con alcance sobre toda la superficie de la cuenca. La idea es contar con información actualizada para tomar decisiones rápidas ante emergencias climáticas.

Además, se firmó un convenio marco entre las provincias y el CFI para fortalecer la implementación y el seguimiento del plan regional.

Zdero: “Es inmediato tener acciones preventivas concretas”

El gobernador Leandro Zdero destacó la necesidad de sostener el trabajo interprovincial iniciado a partir del convenio firmado en 2020, orientado al estudio de las cuencas y al diseño de obras ambientales estratégicas.

“Una de las premisas es acompañar al sector productivo, que es el principal aliado para el crecimiento de la región”, expresó el mandatario chaqueño.

Zdero remarcó que, además de las políticas de mediano y largo plazo, la situación exige respuestas inmediatas. “Hoy nos convoca una situación crítica por la que atravesará la región. Es inmediato tener acciones preventivas concretas para afrontar el fenómeno de El Niño”, sostuvo.

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Pullaro pidió infraestructura y financiamiento

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, planteó que las provincias deben combinar obras estructurales con medidas urgentes para enfrentar el escenario climático previsto para los próximos meses.

“Es fundamental trabajar en políticas a largo plazo que incluyan infraestructura para mejorar el sistema productivo y ganar más hectáreas destinadas a la generación de valor y riquezas. Pero es urgente pensar en políticas a corto plazo que sirvan para minimizar las altas precipitaciones que tendremos en corto tiempo”, afirmó.

Pullaro también remarcó la necesidad de avanzar con financiamiento para obras hídricas que permitan reducir el impacto sobre las poblaciones y potenciar la producción regional.

Santiago del Estero pidió un manejo ordenado del agua

Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, sostuvo que el trabajo conjunto entre las provincias es indispensable para afrontar los efectos del fenómeno climático.

“Nuestra obligación es afrontar el fenómeno de El Niño y dictar las medidas necesarias para disminuir el impacto sobre las poblaciones. Además de tener un manejo ordenado a futuro de un recurso tan escaso como es el agua”, señaló.

Entre las obras bajo análisis aparecen canales de drenaje, alcantarillas, estructuras de contención y otras intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento y ordenar la circulación del agua en la cuenca.

Más de 54 estaciones para medir datos hídricos y climáticos

Desde el CFI, Ignacio Lamothe valoró la continuidad del trabajo conjunto y sostuvo que el plan para los Bajos Submeridionales se consolidó como una política de Estado entre las tres provincias.

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El funcionario destacó la importancia de contar con herramientas de monitoreo permanente e información en tiempo real para anticipar escenarios climáticos.

“Tenemos por delante la oportunidad de tener un manejo más inteligente, eficiente y anticipatorio. Contar con un plan permite disponer de información en tiempo real mediante más de 54 estaciones hidrometeorológicas que producen datos hídricos, productivos y socioambientales”, afirmó.

La reunión dejó planteada una agenda común entre Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero: reforzar el monitoreo, definir obras prioritarias, buscar financiamiento y coordinar respuestas ante posibles emergencias.