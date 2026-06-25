Ferraro: "Da asco la protección política que están haciendo a Adorni tanto en Diputados como en el Senado"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro aseguró que "da asco la protección política que están haciendo a Manuel Adorni tanto en Diputados como en el Senado" luego de que cayera este jueves la sesión en la Cámara Alta para que se tratara el caso del jefe de Gabinete.

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"Ya ni siquiera disimulan"

"Ya ni siquiera disimulan. Da asco la protección política que están haciendo a Manuel Adorni tanto en Diputados como en el Senado. Es todo muy evidente y decadente. No solo debilitan los mecanismos de control de nuestra Constitución, sino que además contribuyen a profundizar la desconfianza de la sociedad hacia la política y hacia el Congreso", escribió en su cuenta de "X".

"Si frente a los hechos y mentiras tan evidentes sobre el patrimonio de Adorni somos incapaces de sostener una posición coherente, entonces la ciudadanía se resigna a la impunidad y deja de creer en nuestra palabra y el compromiso para con la República", cuestionó el legislador de la Coalición Cívica.

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Cómo sigue el caso Adorni

Además consideró que "la cuenta regresiva ya empezó" y que "hay que fijar una posición, sostenerla y votarla". "No hay más lugar para la especulación o para las maniobras dilatorias. Por fuera del bloque de La Libertad Avanza hay número suficiente, tanto en Diputados como en el Senado, para que se pongan en marcha los mecanismos de la Constitución y terminar con esta crisis moral e institucional", insistió Ferraro.

"Adorni ya no puede concurrir a ninguna de las cámaras en otro carácter que no sea el que corresponde: ser interpelado por el Congreso de la Nación. Y, una vez cumplida esa instancia, evaluar la eventual moción de censura y remisión", cerró el diputado nacional.