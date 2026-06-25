Quintela sobre la interna del peronismo: "De seguir así iríamos divididos"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió que “de seguir así, iríamos divididos” en el peronismo al analizar la interna del partido peronista.

“El peronismo tiene que recuperar nuevamente el país para poner al servicio de la gente, y esto lo tenemos que entender todos. No nos sirve atacarnos entre nosotros”, sostuvo en declaraciones a Futurock.

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Interna peronista

“El peronismo tiene una oferta importante para hacerle a la sociedad argentina por lo tanto nosotros queremos que participe la sociedad por lo menos para elegir cuáles son los candidatos que mejor los representan y para que vayamos todos juntos atrás de esos candidatos. Esto es lo que pretendemos, ahora estableciendo reglas de juego”, agregó.

“De seguir así iríamos divididos. Por eso es importante que tomemos conciencia que tenemos que establecer este espacio común, donde podamos conversar muchos dirigentes representativos de las distintas provincias y del peronismo nacional que nos permita establecer reglas de juego claras, concretas”, insistió Quintela.

Y luego completó: “Que sepamos que los enemigos no están entre los compañeros, ni siquiera son enemigos los libertarios, son adversarios políticos, a los cuales tenemos que confrontarlos en beneficio del pueblo argentino y tenemos que ganarles”.

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La condena de Cristina Kirchner

“Lo que yo creo es que hay que presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revea y modifique esta situación. Es absolutamente incorrecto, injusto y no se ajusta a derecho la sentencia de Cristina. No tengo pruebas, pero tengo certeza”, argumentó Quintela

“Además la presidenta es una responsable política, no administrativa ni financiera de lo que hace un funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría. Ella no puede ser responsable de los desmanes o de los desmanejos financieros”, enfatizó el mandatario riojano.

Por último formuló críticas al Poder Judicial: “Es muy difícil gobernar con la justicia lerda, perezosa y que no decide en tiempo y en forma sobre temas que están vinculados a los intereses de la mayoría de los argentinos”.