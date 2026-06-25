Capitanich pidió que el Congreso controle el endeudamiento externo del Gobierno

El senador nacional Jorge Capitanich presentó en la Cámara alta un proyecto para que el Poder Ejecutivo brinde información sobre el Decreto 478/2026, que incluye cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York en el marco de préstamos de organismos multilaterales de crédito.

La iniciativa apunta a que el Gobierno nacional explique los alcances jurídicos y financieros de la medida, especialmente en lo referido al endeudamiento externo, la jurisdicción aplicable y la eventual renuncia a la inmunidad soberana de jurisdicción.

Capitanich sostuvo que la medida “involucra una materia de alta sensibilidad institucional”, ya que, según planteó, implica una renuncia a defensas propias de la inmunidad soberana en operaciones vinculadas al crédito público. “El Congreso tiene que controlar el endeudamiento de la Argentina”, afirmó el legislador chaqueño al fundamentar el pedido. En esa línea, remarcó que el Senado debe ejercer su función constitucional de control sobre decisiones que puedan comprometer obligaciones financieras del Estado nacional.

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“El Congreso tiene que controlar el endeudamiento”

En los fundamentos del proyecto, Capitanich recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 75, otorga al Congreso atribuciones centrales en materia de crédito público. “El endeudamiento público no puede transformarse en una zona de decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sin información suficiente ni control parlamentario”, señala la presentación.

El senador también citó la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que las operaciones de crédito público deben estar contempladas en la ley de presupuesto o en una ley específica. Según remarcó, esas autorizaciones deben incluir información sobre el tipo de deuda, el monto máximo autorizado, los plazos y el destino del financiamiento.

El punto bajo discusión

Uno de los aspectos señalados por Capitanich es que el Presupuesto 2026 autoriza que el 18% del monto total destinado a la emisión de títulos públicos pueda colocarse en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera.

En ese marco, el senador pidió que el Poder Ejecutivo precise si las operaciones alcanzadas por el Decreto 478/2026 se computan dentro o fuera del límite fijado por el artículo 44 de la Ley 27.798.

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Para Capitanich, el decreto autoriza cláusulas de prórroga de jurisdicción extranjera y habilita la renuncia a oponer inmunidad de jurisdicción, por lo que consideró necesario que el Gobierno brinde detalles sobre las condiciones sustantivas de la operación.

Un posible endeudamiento de hasta USD 5.000 millones

El legislador chaqueño advirtió además que el decreto “habilita un marco de endeudamiento por hasta 5.000 millones de dólares”, pero, según cuestionó, no permite conocer públicamente las condiciones concretas de la operación.

“No cuestionamos la necesidad de refinanciar vencimientos de la deuda, tampoco reducir el costo de fondeo del Tesoro. Pero exigimos información completa sobre las operaciones y el control institucional por parte del Poder Legislativo”, sostuvo Capitanich.

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Y agregó: “No solamente es importante cuánto es la deuda, sino conocer quiénes deciden endeudar al país, en qué condiciones, y con qué nivel de control de los poderes públicos”.

Con el proyecto, Capitanich busca que el Gobierno nacional informe los detalles del esquema de financiamiento, las condiciones de los préstamos, los límites presupuestarios aplicables y los efectos jurídicos de aceptar tribunales extranjeros como jurisdicción para eventuales controversias.