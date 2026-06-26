Una amenaza de bomba en un avión que viajaba de Buenos Aires a Corrientes obligó a evacuar la pista

El Aeropuerto Internacional Dr. Piragine Niveyro de la capital provincial fue escenario este viernes de un operativo de emergencia y alta tensión tras registrarse una amenaza de bomba en una aeronave comercial. El incidente afectó a un vuelo de Aerolíneas Argentinas que provenía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a Corrientes, lo que obligó a activar de forma inmediata los protocolos de seguridad aeroportuaria y de defensa civil en la pista de aterrizaje.

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Fuentes operativas de la terminal aérea confirmaron a Perfil el alcance exacto de la alerta, descartando una vulneración en las instalaciones edilicias locales: "La amenaza no fue sobre el aeropuerto, fue estrictamente sobre la aeronave", precisaron los voceros oficiales sobre el mensaje intimidatorio que ingresó en pleno vuelo.

Una vez que las ruedas del avión tocaron suelo correntino, la torre de control y las fuerzas de seguridad dispusieron el aislamiento inmediato del transporte. “El avión estuvo parado en la cabecera 20, del lado del río, a una distancia considerable de la plataforma comercial y de todos los edificios de la terminal donde hay concentración de personas, en una zona segura que técnicamente se denomina zona Zulu”, detallaron las fuentes.

Evacuación a pie por la pista y revisión de equipaje

Tras garantizar el perímetro de resguardo para la seguridad de la tripulación y de los viajeros, los agentes procedieron a ordenar el descenso ordenado de los ocupantes de las filas.

Debido al protocolo de explosivos, no se utilizaron las mangas ni colectivos habituales: los pasajeros debieron evacuar y caminar a pie por un tramo de la pista de rodaje con destino al edificio principal, mientras la aeronave permanecía estacionada y rodeada por especialistas en el fondo del predio aeroportuario.

"Las maletas y la totalidad del equipaje de bodega fueron exhaustivamente revisados por personal especializado. En este momento, las autoridades competentes se están cerciorando de que no exista ningún elemento peligroso dentro del fuselaje o la cabina del avión para poder habilitar el reembarque del pasaje que tiene programada la salida de regreso hacia Buenos Aires", ampliaron desde el aeropuerto a este medio.

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De acuerdo con los datos recolectados por los investigadores del hecho, la maniobra de amedrentamiento se habría articulado mediante una llamada telefónica de carácter anónimo recibida en los centros de atención, lo que dio inicio a las correspondientes actuaciones y al rastreo de la línea telefónica por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por su parte, los pasajeros que dialogaron con la prensa local a la salida del hall central manifestaron que el viaje se desarrolló con total normalidad y que no se enteraron de la supuesta presencia de un artefacto explosivo hasta que la aeronave finalizó el aterrizaje en Corrientes y observaron el inusual despliegue de los camiones de bomberos y ambulancias en los márgenes de la pista de la "zona Zulu".