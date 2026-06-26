Adelanto Chaco 24 ya está habilitado para compras con débito antes del cobro de haberes

El Nuevo Banco del Chaco informó que ya se encuentra habilitado el servicio Adelanto Chaco 24, una herramienta que permite anticipar compras con tarjeta de débito Chaco 24 en comercios de toda la provincia hasta la acreditación de haberes.

El beneficio está disponible para clientes en situación normal, entre ellos activos y pasivos provinciales, empleados de empresas del Estado, trabajadores de Ecom, Sameep y Secheep, y empleados de empresas privadas que perciben sus haberes a través del NBCH.

Cómo funciona Adelanto Chaco 24

El servicio permite realizar compras aunque el cliente no tenga saldo disponible en la cuenta, utilizando un monto habilitado por el banco hasta el próximo cobro de haberes. El importe utilizado se descuenta luego de la acreditación, sin intereses, comisiones ni costos adicionales.

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Desde la entidad aclararon que no es necesario realizar ningún trámite para acceder al beneficio, ya que se habilita de manera automática para quienes cumplen con las condiciones previstas.

Dónde se puede usar

Las compras con Adelanto Chaco 24 pueden realizarse en comercios de distintos rubros que operen con la tarjeta de débito Chaco 24. El servicio está disponible en supermercados, almacenes, estaciones de servicio, restaurantes, farmacias, locales de indumentaria y otros negocios adheridos al sistema de pago con débito.

Para los comercios, la operación funciona como cualquier venta con tarjeta de débito. No deben realizar trámites adicionales ni aplicar procedimientos especiales para aceptar compras bajo esta modalidad.

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Cómo consultar el monto disponible

Los clientes pueden consultar el disponible ingresando a la página web del Nuevo Banco del Chaco, en el sitio nbch.com.ar. Allí deben acceder al menú Personas, luego a Préstamos y finalmente a Consultas de disponibles anticipos.

Ese monto será el límite habilitado para anticipar consumos hasta la próxima acreditación de haberes.