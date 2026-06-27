Una empresa ligada a Karina Milei intimó a bares por promocionar los partidos del Mundial

“¿Podemos festejar el cumple de Messi? ¿O van a mandar otra carta documento?” Con ironía y algo de picardía, la cervecería Temple lanzó una campaña en redes que evita mencionar palabras como Mundial o Selección. ¿El motivo? Al igual que otros bares, sus dueños recibieron una notificación que les impide promocionar la transmisión de los partidos. El dato no es solo una noticia vinculada al marketing en plena fiebre mundialista, sino que también se mete en la discusión política. La intimación, que marca la prohibición, llegó del Grupo Foggia, la productora fundada por Mara Gorini, mano derecha de Karina Milei, que adquirió los derechos de visualización pública de la FIFA (publicviewing).

Grupo Foggia se dedica a la producción de espectáculos y eventos masivos. La empresa se acercó al universo libertario en 2023, cuando era dirigida por Gorini y fue contratada por La Libertad Avanza para organizar los cierres de campaña. Karina Milei quedó tan conforme con el trabajo realizado, que decidió contratarla en la Secretaría General de la Presidencia apenas llegó a la Casa Rosada. Desde entonces, la firma es administrada por la pareja de la funcionaria, Marcelo Dionisio.

Durante la era mileísta, Foggia estuvo a cargo de la organización de eventos oficialistas, como los shows en el Luna Park y el Movistar Arena en los que se presentó Javier Milei o la Derecha Fest. En el último tiempo, además, fue mencionada en dos causas judiciales iniciadas por la diputada Marcela Pagano: por un lado, en la que investiga el presunto enriquecimiento de Manuel Adorni, aparece como cliente de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete. Por el otro, figura en el expediente que se abrió para conocer los detalles de la licitación por la concesión de Tecnópolis, aún abierta (ver recuadro).

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Con la carta documento a los bares se supo que el Grupo Foggia adquirió los derechos de publicviewing de la Copa del Mundo 2026. ¿Negoció de forma directa con la FIFA o hubo intermediarios? PERFIL intentó comunicarse con la firma para consultar, pero no obtuvo respuestas.

No se conoce el número exacto de bares que recibieron la intimación del Grupo Foggia. Según fuentes del sector gastronómico, Temple no fue el único. Sin embargo, la cervecería se destacó por haber hecho pública la situación y aprovechar el hecho a su favor: lanzaron la campaña en redes y Juan Nielsen, el director de Franquicias de la marca, decidió contar la situación en el programa Buenas Tardes China.

“Grupo Foggia nos intimó a no promocionar el Mundial en nuestras redes ni invitar a ver los partidos en nuestros bares. No nos prohibieron pasar los partidos, sí convocar a que la gente venga a verlos a Temple”, amplió Nielsen a PERFIL. “El objetivo de la FIFA es que los grandes eventos paguen por esos derechos, pero meterse con la gastronomía es una locura, mucho más en este contexto”, agregó.

Según el reglamento de la FIFA, un evento de publicviewing es la retransmisión de un partido del Mundial para ser exhibido en cualquier lugar que no sea una vivienda particular. La federación establece tres categorías: eventos comerciales que persiguen un fin de lucro directo o indirecto, eventos especiales no comerciales que superan los 5.000 espectadores y las transmisiones puramente no comerciales de menor escala.

Un evento como el Fan Fest de la Ciudad de Buenos Aires entra en la segunda categoría. La convocatoria que puede hacer una cervecería en sus redes sociales entra en la tercera. Este fue el argumento que utilizó Grupo Foggia para enviar las intimaciones.

En la cervecería Temple respondieron la carta documento y apostaron a la creatividad. En su cuenta de Instagram, con más de 128 mil seguidores, decidieron divertirse con la situación y, en lugar de convocar a ver el Mundial, invitaron al ERSJPOCCACNEAPN, una sigla imposible de pronunciar que quiere decir: “Espacio recreativo para el seguimiento de juegos de pelota que ocurre cada cuatro años y del cual no estamos autorizados a pronunciar el nombre”.

Habilidosos, los community manager de la cervecería supieron cómo gambetear la carta documento. Y el miércoles 24, festejaron, además, el cumple de Messi.

El próximo negocio: quedarse con Tecnópolis

A pesar de su enorme influencia, Mara Gorini logró mantenerse fuera del radar mediático durante dos años y medio. Todo cambió cuando estalló el escándalo Adorni. En los últimos meses se reveló que Foggia Group no solo contrató los servicios de coaching de MasBe, la consultora de Bettina Angeletti, sino que estaría a un paso de quedarse con la concesión por 25 años de Tecnópolis. La licitación está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete.

La diputada Marcela Pagano presentó dos denuncias para que se investigue el avance de la licitación. Una causa recayó en el juzgado de María Servini y la otra en el de Ariel Lijo, según consignó Página/12. Por primera vez, Gorini fue acusada con nombre y apellido en una demanda. La privatización de Tecnópolis comenzó en diciembre, cuando la AABE oficializó la convocatoria a la licitación para la concesión del uso y explotación comercial del predio de 54 hectáreas ubicado en Villa Martelli. En su denuncia, Pagano habló de “un negocio estimado en 183 millones de pesos.