Un estreno formal y sin preguntas para el relanzamiento de la narrativa libertaria

Adrián Ravier se paró en medio del salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada a las 11.05 minutos ayer. Por momentos nervioso, el vocero presidencial habló del rediseño de la comunicación oficial ante la mirada de los periodistas acreditados y de parte del entorno más selecto de su antecesor, Manuel Adorni. El jefe de Gabinete siguió de cerca la intervención a través de los suyos como también personas cercanas a Santiago Caputo, el asesor presidencial.

La presentación del exdiputado nacional se iba a producir a las 11. A esa hora, tal como pudo constatar PERFIL, se paró frente a la entrada para ultimar detalles de su discurso con Belén Stettler, una asesora en comunicación que sabe moverse alrededor del consultor Caputo. Al lado de Stettler, estuvo Marina Bazzani, quien oficia como colaboradora del ministro coordinador en temas de prensa.

Una vez que terminó esa charla, Ravier ingresó bajo la atenta mirada de dos alfiles de Adorni puros y leales. Estuvieron a un costado del salón Aimé “Meme” Vázquez, la líder de la unidad de asesores de jefatura de Gabinete, e Ian Vignale, el secretario ejecutivo del área. En ningún momento le sacaron la vista al atril en el cual estuvo el vocero.

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Y ni bien finalizó la exposición se retiraron con velocidad. Todo con el objetivo de no ser abordados por los periodistas presentes. Fuentes oficiales precisaron que el ministro coordinador, en su despacho, mantuvo una reunión con su reemplazo “para repasar la agenda” tras la actividad.

Según trascendió desde los pasillos de Balcarce 50, todos los sectores de La Libertad Avanza quedaron conformes con el debut del ex integrante de la Cámara baja. Desde el karinismo hasta el caputismo, aparecieron elogios. Y ninguno pretende atribuirse la designación del pampeano. En el fondo, como reconocen, el objetivo pasa por no generar “más ruido del que ya está instalado” dentro del oficialismo, como dice una fuente de La Libertad Avanza al tanto de las charlas que se realizaron para el arribo del nuevo portavoz. “Es un tipo que llegó a su cargo por decisión de Javier Milei”, agregaron.

Las tribus son conscientes de que Ravier tiene una tarea compleja por delante en medio de la crisis que significa contar con Adorni en la coordinación de ministerios. Pero lo ven dispuesto a encarar una etapa distinta en la relación del Gobierno con los medios y los periodistas. Un rostro amable, muy lejos del estilo chicanero y sobrador que supo imponer su antecesor en el cargo.

Ante los suyos, el ex legislador ya avisó que perseguirá ese objetivo. Primero, con mayor cercanía con los medios, abierto a ofrecer información. Después, con la posibilidad de revisar las fuertes restricciones que hoy aquejan a los acreditados, confinados a la sala de prensa y al comedor, sin chances de acceso al patio de las palmeras o a ciertos pasillos de la sede de gobierno para encarar la cobertura del oficialismo.

Fabián Fernández, el secretario de Comunicación, acompañará en dicha tarea. Es el segundo de Ravier, con experiencia como el encargado de la comunicación en YPF y contará con equipo propio. “La semana próxima habrá novedades en relación al desembarco de personas”, dijeron en Casa Rosada sobre el futuro elenco de la vocería presidencial.

Karina Milei, secretaria general de la presidencia, ya mantuvo contacto con Fernández en una “charla amena y frontal” en la que hablaron, el miércoles, de los propósitos de la gestión que comenzó ayer. Ambos tuvieron contactos en los últimos dos años y en el Gobierno aseguran que la relación es óptima.

En cuanto a los próximos pasos de Ravier, el vocero planificó una conferencia de prensa para el martes a las 11. Será habitual que ofrezca un evento de este tipo para hablar y responder sobre la agenda del Gobierno una vez por semana. Sin embargo, en la gestión Milei no descartan que aparezca por la sala de conferencias si la situación lo amerita para encabezar anuncios.

Su cuenta personal de X también servirá para informar. El jueves por la tarde fue una prueba de ello: dio detalles de toda la ayuda que la gestión de LLA enviará a Venezuela, afectada por terremotos. En un posteo, apuntó que el Estado se comprometió a asistir con médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos, ambulancia, enfermeros y auxiliares; además de 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas, entre otros elementos.

“El objetivo de esta nueva etapa será comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos”, expresó ayer.

“Comunicar de manera más clara y contundente”

El discurso de Adrián Ravier a modo de presentación no tuvo sorpresas. A lo largo de casi 15 minutos, señaló que aceptó “con honor” el desafío de convertirse en la voz del Presidente en una etapa marcada por las reformas estructurales y sostuvo que “nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”.

En ese marco, afirmó que uno de los principales objetivos será comunicar “de la manera más clara y contundente posible” cómo las medidas impulsadas por el Gobierno impactan en la vida cotidiana y en el futuro de los argentinos.

Bajo esa línea, afirmó que el presidente Javier Milei “empezó en solitario una batalla cultural” y que “en apenas dos años transformó la economía argentina, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie”. Además, destacó que “el orden macro permitió bajar la inflación mensual del 25% al 2,1%, lo que a su turno permitió bajar la pobreza de más del 50% al 28% y la indigencia de más del 18% al 6%”.

Asimismo, remarcó que el equilibrio fiscal continuará siendo el eje central del modelo económico y destacó que el Gobierno no emite dinero ni toma deuda para financiar el gasto público, sino que reasigna partidas para atender las prioridades del Estado, entre ellas la recuperación de los salarios docentes y la mayor inversión de la historia en el Hospital Garrahan.

El vocero también aseguró que las decisiones del Gobierno responden a una visión de largo plazo y no a intereses electorales. En ese marco, anticipó que la segunda etapa del proyecto encabezado por el presidente Milei buscará profundizar las reformas orientadas a ampliar las libertades económicas, con iniciativas como el Súper RIGI y la Ley de Sociedades, destinada a habilitar la personería jurídica para empresas con inteligencia artificial. Por último, dijo que tratará que la sala de prensa “sea un ámbito de respeto”.