La CGT acompañará a los jubilados y se acerca a Aceiteros

Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT, se refirió al plan de lucha que anunció la central obrera el jueves por la tarde. Y aprovechó para hablar sobre cómo impactó la reforma laboral en los sindicatos.

El líder sindical realizó declaraciones radiales. Consultado por qué sucedió en el último cónclave del consejo directivo, mencionó que “se aprobó la continuidad de un plan de acción que ya viene teniendo la CGT, desde que asumió este Gobierno al frente del país”. Mencionó que “va a ser con distintas medidas de acción de distintos sectores, y con una continuidad que ir escalando las medidas para que terminen con un paro nacional y una gran movilización”.

Bajo esa línea, precisó que “a partir de la misma semana que viene distintas acciones que va a ir tomando la CGT, acompañando ya algunos conflictos existentes con algunas movilizaciones, de ya empezar a acompañar a los jubilados todos los miércoles con un grupo de compañeros que van a estar todos los miércoles acompañando a los jubilados”.

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Jerónimo agregó que la calle Azopardo va a monitorear conflictos como el de Granja Tres Arroyos de Entre Ríos y que avanzará en diferentes medidas de protesta en los próximos meses coordinadas con las dos CTA. “Se va a armar una mesa de organización en la cual no solamente va a estar la CGT: van a participar las CTA. Yo el otro día lo recibí al compañero Daniel Yofra de Aceiteros, también me reuní con el compañero Pablo Moyano”.

“Me dijo de armar algo grande y contundente para que, a la hora de accionar y golpear, golpeemos al que le está haciendo daño a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina, que en este caso es el gobierno que está en Balcarce 50”, puntualizó.

En torno a la fecha del paro, no quiso ofrecer detalles. “Yo lo vengo diciendo ya desde hace algún tiempo. Construir un paro no es de la noche a la mañana, se construye con consenso, con acuerdo para que tenga la contundencia necesaria. La realidad es que cuando nosotros hagamos una medida de esa naturaleza, tiene que haber un acatamiento profundo, y no solamente en el AMBA, sino que tiene que ser a lo largo y a lo ancho del país”, evaluó.

Y mencionó que “lo que está pasando no impacta solamente en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires, sucede en todo el territorio argentino. Bueno, para eso hay que pensar a caminar la Argentina, a concientizar, hablar con muchos sectores en el cual necesitamos que se involucre para, porque no nos olvidemos que hoy el gran problema que tenemos, que cada vez crece más el sector informal”.

También, el referente del gremio del Vidrio expuso que la CGT debe pensar “en esa gente, no solamente en los trabajadores que tienen hoy la bendición de tener un trabajo formal.

Para cerrar el capítulo de la huelga nacional, indicó que primero la calle Azopardo debe “visibilizar la problemática de todos. Digo, hacer un paro nacional no es tampoco la salida, la salida es política. Si nosotros sabríamos que resolvemos las cosas haciendo paro nacional y movilizaciones, hubiésemos hecho todo lo que lo que son necesarios”.