La furiosa reacción de Bielsa antes de una entrevista tras la eliminación de Uruguay en el Mundial

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 en fase de grupos tras perder 1-0 ante España en Jalisco. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa necesitaba al menos un empate para avanzar a los 16avos de final, pero volvió a quedarse afuera en primera ronda, tal como le había ocurrido en Qatar 2022.

Una vez terminado el partido, el entrenador argentino se acercó a la zona de entrevistas en el campo de juego. Antes de responder, dejó una reacción de furia que quedó registrada por la transmisión en vivo: "¡Dale de una vez!", gritó hacia el personal que estaba detrás de cámara.

Después, Bielsa contestó con frases breves y reconoció su responsabilidad por la eliminación. "No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", resumió ante la primera consulta.

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La autocrítica de Bielsa tras la eliminación

En zona mixta, el entrenador amplió su análisis y volvió a apuntar contra su propia gestión. "Tuvimos potencial, a mí me tocó gestionarlo pero no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso proporcionado a la calidad de sus jugadores", afirmó.

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En conferencia de prensa, Bielsa hizo un balance del paso de Uruguay por el Mundial. El rosarino sostuvo que el equipo había jugado para sumar más de lo que finalmente obtuvo en el grupo. "Respecto del Mundial nosotros jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Está descripto en ese comentario el resultado de mi gestión", señaló.

El entrenador remarcó que le tocó "administrar y disponer de un grupo de jugadores calificados", pero no consiguió que ese plantel se transformara en un equipo con la fuerza esperada. "De siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos", insistió ante los medios.

Bielsa también fue consultado por la relación entre el presente de Uruguay y lo ocurrido en el ciclo anterior. "Vincular lo que pasó hace dos años con lo que sucede ahora es muy difícil de articular", respondió. Luego volvió sobre el Mundial y aceptó que el balance quedaba marcado por la diferencia entre lo que, a su criterio, el equipo mereció y lo que terminó consiguiendo.

Los cambios de Muslera y Valverde

Una de las decisiones que generó más sorpresa fue el reemplazo de Fernando Muslera en el entretiempo. El arquero había quedado señalado en el gol de Álex Baena, a los 42 minutos del primer tiempo, cuando el remate del español se le escapó y terminó dentro del arco.

Consultado primero por lo que había hablado con el arquero, Bielsa respondió de manera tajante: "Nada". Más tarde, en conferencia, aclaró que la salida fue una decisión del propio Muslera y que por eso ingresó Sergio Rochet para disputar el segundo tiempo.

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"Yo no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera", explicó el entrenador al ampliar su respuesta. El arquero, que actualmente juega en Estudiantes de La Plata, había parecido tener controlado el remate de Baena, pero la pelota le pasó por delante de las manos y terminó en el arco.

El otro cambio que llamó la atención fue la salida de Federico Valverde por Federico Viñas. Bielsa explicó que buscó darle más peso al ataque y pasar a jugar con dos delanteros. "Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque", señaló.

Luego profundizó sobre esa decisión y dijo que el ingreso de Viñas respondía a la necesidad de sumar potencia ofensiva. "A Valverde lo sustituí por Federico Viñas para darle una potencia al ataque respondiendo a la característica del jugador que ingresa y del jugador que sale", indicó.

Uruguay, otra vez afuera en primera ronda

La Celeste cerró su participación con apenas dos puntos en el Grupo H. Empató 1-1 ante Arabia Saudita, igualó 2-2 con Cabo Verde y perdió 1-0 frente a España en el partido decisivo. El resultado dejó a Uruguay sin el punto que necesitaba para meterse en los 16avos de final. El empate en el otro partido de la zona le abría una oportunidad, pero el equipo de Bielsa no pudo revertir la desventaja ante España y terminó eliminado.

Para Bielsa, además, fue una eliminación con un recuerdo inevitable: ya había sufrido una caída en fase de grupos como entrenador de Argentina en Corea-Japón 2002. Esta vez, con Uruguay, llegó al torneo después de clasificar por las Eliminatorias de la Conmebol, pero el rendimiento del equipo fue en declive.

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La selección uruguaya acumuló siete partidos consecutivos sin victorias entre los amistosos previos y la Copa del Mundo. En el Mundial, apenas rescató dos empates y quedó afuera en una zona en la que España terminó como líder.

Pese al resultado, el entrenador defendió la entrega de sus jugadores. "La actitud me parece que no merece ser reprobada. El aspecto físico menos aún", sostuvo. Para Bielsa, Uruguay hizo un esfuerzo grande para sostener el partido ante España. Según explicó, el equipo necesitaba recuperar la pelota en campo rival para mantener el trámite parejo.

El técnico también consideró que el desarrollo táctico no había sido determinante para explicar la derrota. Según su mirada, Uruguay tuvo que presionar alto para recuperar la pelota y sostener el trámite del partido ante España. "Deberíamos haberlo empatado. Ese es mi punto de vista, quizás ustedes tienen otro", cerró.

Con el triunfo, España terminó como líder del grupo y espera por Austria o Argelia en la siguiente ronda. Cabo Verde, que juega su primera Copa del Mundo, finalizó segundo y se medirá el viernes 3 de julio en Miami ante la Argentina de Lionel Messi.

DCQ