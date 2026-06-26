Lionel Messi rompió las redes en el Mundial 2026: superó los 27 millones de menciones y solo Trump lo supera

Lionel Messi volvió a demostrar que su influencia trasciende ampliamente el fútbol y, en pleno Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina se convirtió en una de las personalidades más mencionadas de las redes sociales a nivel global y logró ubicarse por encima de líderes políticos, empresarios tecnológicos, artistas y creadores de contenido.

A través de un informe elaborado por Monitor Digital, Messi no solo lidera la conversación deportiva mundial, sino que también se consolidó como una de las figuras más relevantes del ecosistema digital internacional. El estudio revela que, durante junio, fue la segunda personalidad más mencionada, solo por detrás del presidente Donald Trump.

Dicha investigación muestra que el impacto de Messi dejó de estar limitado al ámbito futbolístico para transformarse en un fenómeno cultural de alcance global. Cada aparición del rosarino en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá genera picos masivos de atención que compiten con los principales acontecimientos del mundo.

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Pese a ello, en Argentina, el fenómeno adquiere una dimensión particular. Durante junio, el presidente Javier Milei encabezó el ranking nacional con 3.066.400 menciones en redes sociales, mientras que Messi alcanzó 2.830.100, una diferencia relativamente reducida si se considera que uno domina la agenda política y el otro la deportiva.

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Lo que refleja el informe es que Messi logró alcanzar el 92% del volumen digital de Milei, una situación rara para una figura ajena a la política. Mucho más atrás quedó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 969.700 menciones.

A saber, los analistas sostienen que la participación de Argentina en el Mundial y el rendimiento del capitán explican gran parte de este fenómeno, que volvió a colocar al futbolista entre los principales temas de conversación pública.

De todos modos, uno de los datos más llamativos del estudio es que la conversación digital generada por Messi durante el Mundial 2026 superó incluso los registros alcanzados durante la consagración de Argentina en Qatar 2022. Mientras que la final ganada frente a Francia había generado cerca de 1,5 millones de menciones, el debut argentino en la Copa del Mundo 2026 produjo aproximadamente 1,8 millones de referencias en redes sociales.

Este crecimiento representa un incremento superior al 20% respecto de la histórica conquista obtenida en Qatar y demuestra que la centralidad digital de Messi continúa vigente incluso después de haber alcanzado el máximo logro.

Cada partido dispara una explosión en las redes

El informe también detectó una relación directa entre la participación de Messi y el comportamiento de las conversaciones digitales: el partido entre Argentina y Argelia generó un aumento cercano al 3.000% en las menciones sobre el capitán argentino, alcanzando alrededor de 630.000 publicaciones. Algunos días después, el encuentro frente a Austria provocó otro fuerte crecimiento, con más de 475.000 menciones.

Sin dudas, la dinámica se repite en cada presentación de la Selección: la conversación disminuye entre partido y partido, pero vuelve a explotar cada vez que Messi sale a la cancha.

A nivel estrictamente deportivo, Messi lidera con amplia ventaja la conversación global del Mundial. Monitor Digital registró 19 millones de menciones vinculadas al argentino, por encima de Cristiano Ronaldo, que aparece con 12,4 millones.

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Esta diferencia supera los 6,5 millones de menciones y se amplía todavía más respecto de otras estrellas internacionales. Kylian Mbappé acumula 2,2 millones; Lamine Yamal, 1,8 millones; y Erling Haaland, 1,7 millones. Los datos muestran que Messi concentra más de ocho veces el volumen de conversación generado por Mbappé y más de diez veces el de Yamal.

Más popular que Musk, Modi y Taylor Swift

La magnitud del fenómeno queda aún más clara cuando se observa el ranking global de personalidades.

A lo largo de junio, Donald Trump lideró la conversación mundial con más de 120 millones de menciones. Detrás suyo apareció Messi con 27 millones, superando ampliamente a Elon Musk, Keir Starmer, Narendra Modi, Taylor Swift y MrBeast. Sin embargo, el futbolista argentino prácticamente duplicó las menciones obtenidas por Musk y multiplicó varias veces los registros de algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento y la tecnología.

Otro de los aspectos destacados del estudio es el nivel de valoración que mantiene Messi pese a la enorme exposición que genera. Mientras que figuras como Trump, Musk o Mark Zuckerberg presentan indicadores de sentimiento predominantemente negativos, el capitán argentino se mantiene dentro de la franja positiva de conversación.

Los analistas remarcan que se trata de un fenómeno poco frecuente. Generalmente, a mayor nivel de notoriedad pública, mayor es el grado de polarización y deterioro reputacional. Sin embargo, Messi logra combinar dos variables difíciles de sostener simultáneamente: una enorme masividad y una percepción mayoritariamente favorable.

MV