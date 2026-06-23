martes 23 de junio de 2026
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¡Feliz Cumpleaños!

La vida de Lionel Messi en 39 fotos

Un recorrido visual a través de 39 imágenes inéditas y emblemáticas celebra el aniversario del capitán de la Selección Argentina, desde sus inicios en Rosario hasta la gloria eterna.

Lionel Messi 23062026
Lionel Messi | Wikipedia
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El capitán y máximo referente de la Selección Argentina, Lionel Messi, celebra un nuevo año de vida en plena vigencia profesional, consolidado como el futbolista más determinante de la historia contemporánea. Para conmemorar este aniversario, Perfil.com presenta un despliegue visual único con un archivo de 39 fotografías que recorren cronológicamente su biografía, permitiendo a los lectores revivir los momentos más íntimos y las hazañas deportivas más resonantes del astro rosarino.

Este recorrido fotográfico se inicia en las calles de tierra del barrio Grandoli, en Rosario, retratando sus primeros pasos con la camiseta de Newell's Old Boys, donde su baja estatura ya contrastaba con una habilidad técnica fuera de serie. Las imágenes documentan con precisión el complejo proceso de su traslado a Barcelona, el tratamiento médico de crecimiento y su irrupción definitiva en el Camp Nou, una etapa que transformó para siempre la dinámica del fútbol europeo a nivel de clubes.

La selección documental alcanza su punto de máxima intensidad emocional al reflejar el camino de superación del futbolista con la camiseta albiceleste. El archivo incluye desde los sinsabores de las finales perdidas hasta la histórica hazaña en el Mundial 2022 y su presente en 2026, capturando las postales icónicas que ya forman parte de la memoria colectiva del pueblo argentino. A través de este documento fotográfico, se exhibe no sólo al atleta de elite, sino también la faceta humana, familiar y madura del actual jugador del Inter Miami.

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Galería de fotos

Lionel Messi de niño 23062026

Lionel Messi de niño 23062026

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Debut de Lionel Messi como futbolista profesional

Lionel Messi 23062026

Lionel Messi 23062026

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La familia Messi

Lionel Messi 23062026

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El largo viaje de Lionel Messi hacia la Copa del Mundo

Lionel Messi

Lionel Messi

Jorge Messi y Lionel Messi

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Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

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Lionel Messi Argentina Vs Argelia 17062026

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