La fortuna de Larry Ellison fue la que más creció durante mayo de 2026 entre los multimillonarios del mundo, impulsada por el fuerte avance de las acciones de Oracle y el creciente interés del mercado por la inteligencia artificial. Según datos publicados por Forbes, el cofundador de la compañía de software sumó u$s71.000 millones a su patrimonio en apenas un mes y volvió a ubicarse entre las cinco personas más ricas del planeta.

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El crecimiento se produjo en un contexto favorable para los mercados tecnológicos. Durante mayo, el índice S&P 500 avanzó un 5%, mientras que el Nasdaq ganó un 8%, contribuyendo a elevar la riqueza combinada de las diez mayores fortunas del mundo hasta los u$s2,9 billones al 1 de junio.

De acuerdo con Forbes, nadie registró una expansión patrimonial mayor que la de Ellison. Su fortuna pasó a ser estimada en u$s276.000 millones, un salto explicado principalmente por el desempeño bursátil de Oracle, empresa de la que posee aproximadamente el 40% de las acciones.

Larry Ellison posee una fortuna estimada en u$s276.000 millones

La compañía se vio beneficiada por la creciente demanda de infraestructura vinculada a la inteligencia artificial. Entre otras iniciativas, Oracle está construyendo múltiples centros de datos a escala de gigavatios en Estados Unidos y anunció un acuerdo con el Departamento de Guerra de ese país para implementar herramientas de inteligencia artificial en redes clasificadas destinadas a operaciones militares, de inteligencia y empresariales.

El impulso de Oracle y la inteligencia artificial

Las acciones de Oracle subieron un 40% durante mayo, lo que se tradujo directamente en una fuerte valorización de la participación accionaria de Ellison. Forbes destacó que la empresa pasó de ser vista como un proveedor maduro de software a convertirse en uno de los protagonistas del negocio de infraestructura para inteligencia artificial.

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Según el informe, Oracle alquila capacidad de procesamiento a grandes desarrolladores de IA, entre ellos OpenAI. Además, distintos analistas de Wall Street elevaron recientemente sus precios objetivo para la compañía, respaldados por los contratos ya firmados con clientes y por la creciente participación de Oracle en proyectos vinculados con OpenAI, Microsoft, Nvidia y Meta.

El repunte también se produjo después de un período complejo para la empresa. Las acciones habían retrocedido alrededor de un 35% desde los máximos alcanzados a fines de octubre, en medio de cuestionamientos sobre un plan de inversión de u$s50.000 millones para ampliar sus capacidades de inteligencia artificial, resultados de ingresos por debajo de lo esperado y demoras en la construcción de centros de datos.

Las acciones de Oracle subieron un 40% durante mayo

Sin embargo, durante las últimas semanas el mercado volvió a apostar por la compañía. Las acciones alcanzaron un máximo intradía en 2026 y cerraron el mejor mes para Oracle desde 2001, consolidando el regreso de la empresa al centro de la escena tecnológica.

Una fortuna ligada a mucho más que Oracle

Aunque gran parte de la riqueza de Ellison continúa vinculada a Oracle, Forbes señaló que su patrimonio también está asociado a otros negocios. Entre ellos figura la participación aproximada del 15% que Oracle posee en el negocio estadounidense de TikTok, además de activos inmobiliarios y otras inversiones.

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La publicación también destacó la creciente presencia de la familia Ellison en el sector de medios. Su hijo David Ellison dirige Paramount Skydance, que impulsa una oferta cercana a los u$s110.000 millones para adquirir Warner Bros. Discovery. Si la operación obtiene las aprobaciones regulatorias correspondientes, reuniría bajo una misma estructura activos como CBS, CNN, HBO y los estudios Warner Bros. y Paramount Pictures.

Por último, a pesar de esa diversificación, el principal motor detrás del crecimiento patrimonial de mayo fue Oracle. El renovado entusiasmo de los inversores por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial impulsó la cotización de la compañía y permitió que Larry Ellison registrara la mayor ganancia de riqueza entre los multimillonarios del mundo durante el mes.

GZ