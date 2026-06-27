Muslera dejó afuera a Uruguay y Cabo Verde será el rival de Argentina

El último Mundial de Muslera será motivo de cuentos, canciones y hasta obras de teatro dentro de muchos años. En un país como Uruguay, donde el fútbol y el arte siempre se nutren entre sí, lo que pasó anoche contra España será recordado casi como un estigma. Un puñal en la historia de la Celeste. Así como Eduardo Galeano y Tabaré Cardozo le escribieron y cantaron a Moacir Barbosa, el arquero brasileño del Maracanazo, muchos otros en el futuro le escribirán a otro arquero, esta vez uruguayo, por lo que sucedió en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Muslera salió en el entretiempo después de haber fallado nuevamente. Como había sucedido en los dos primeros partidos, contra Arabia Saudita y Cabo Verde, en éste, el definitivo, ante la potente España, y cuando Uruguay controlaba el juego y había tenido las situaciones más claras (un centro que no conectó Darwin Nuñez, un rebote que tomó Canobbio, un tiro de lejos de Bentancur), el arquero volvió a fallar de manera obscena. 42 minutos del primer tiempo. En ese instante, tres millones y medio de uruguayos lo putearon, le juraron odio eterno y algo de compasión.

Muslera va a sufrir esto como un karma durante años. La maldición de Guadalajara. O la maldición de Miami, donde jugó los dos primeros partidos y dio un rebote ante Arabia Saudita y salió pésimo ante Cabo Verde.

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Lo cierto es que luego de esa tragedia nacional, Muslera salió en el entretiempo. Seguramente más por decisión suya que del entrenador Marcelo Bielsa, al que los jugadores le demostraron en el último año y medio que no lo querían, que no les gustaba la manera de entrenarse, ni el esquema táctico ni nada. Bielsa, además de explicar por qué puso a Muslera luego de los dos primeros partidos y por qué lo sacó (¿quizás por consenso?) en el entretiempo, también tendrá que explicar por qué sacó a Valverde a los 12 minutos del segundo tiempo. Valverde, el capitán del equipo. Acaso fue la mejor manera de reconocer o de ilustrar que todo estaba podrido y que este final era inevitable. Será lo último que explique Bielsa, porque no seguirá en Uruguay, ya eliminado, con dos puntos. En ese grupo, el H, el que en Argentina se miraba con atención porque de ahí salía el cruce de los 16avos de final, el segundo fue Cabo Verde, que no ganó ningún partido, empató los tres –anoche volvió a igualar 0 a 0 ante Arabia Saudita– y apenas hizo dos goles.