Bélgica despertó con una goleada, Egipto aguantó ante Irán y el Grupo G ya tiene clasificados

El Grupo G del Mundial 2026 cerró con una goleada que acomodó a Bélgica en el primer puesto y un empate que Egipto defendió hasta el final ante Irán. Los Diablos Rojos vencieron 5-1 a Nueva Zelanda en Vancouver, mientras que el seleccionado africano igualó 1-1 en Seattle y se metió en los dieciseisavos de final.

Bélgica llegó a la última fecha obligada a ganar, después de dos empates que le habían quitado margen. Egipto, por su parte, dependía de no perder ante Irán y terminó defendiendo el punto que lo dejó segundo. Los iraníes quedaron terceros y deberán esperar otros resultados para saber si todavía pueden avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que Nueva Zelanda quedó eliminada.

Bélgica jugó su mejor partido y quedó primera

Bélgica llegó al último partido con una cuenta simple: ganarle a Nueva Zelanda para no depender de nadie. El equipo de Rudi Garcia venía de empatar 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, por lo que necesitaba una victoria para evitar cualquier cálculo ajeno. Esta vez no falló: goleó 5-1 ante 52.497 espectadores y terminó primero por diferencia de gol.

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El partido se jugó en el BC Place de Vancouver y desde el arranque Bélgica llevó el juego lejos de Thibaut Courtois y cerca del área neozelandesa. A los 4 minutos, Youri Tielemans probó desde afuera y dio el primer aviso. Poco después, Leandro Trossard tuvo una chance clarísima dentro del área chica, pero su remate pegó en el poste derecho.

Los belgas mostraron otra marcha respecto de sus dos partidos anteriores. Kevin De Bruyne empezó a manejar cada ataque, encontró socios entre líneas y abasteció a los delanteros con centros, pases filtrados y remates de media distancia. Con cada intervención del capitán, los Diablos Rojos volvían a instalarse en campo rival.

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Del otro lado, Max Crocombe evitó que la diferencia llegara antes. El arquero de los "All Whites" sostuvo a su equipo durante varios tramos y tuvo una de sus mejores atajadas antes del descanso, cuando desvió un remate de Charles De Ketelaere que iba contra una esquina. Nueva Zelanda, que necesitaba ganar para soñar con la clasificación, casi no pudo salir limpio ni sostener ataques largos.

El marcador se abrió después de una jugada que pasó por el VAR. El árbitro Adham Makhadmeh había sancionado penal para Bélgica, pero la decisión fue revertida tras la revisión. La pelota, sin embargo, siguió cerca del área neozelandesa: un córner de De Bruyne derivó en un rebote y Trossard apareció por el segundo palo para empujarla al gol.

El 1-0 quedaba corto por la cantidad de situaciones que había generado Bélgica. El equipo europeo ganó la mitad de la cancha, encontró espacios por los costados y jugó buena parte del primer tiempo en campo rival. A Nueva Zelanda se le hizo cuesta arriba desde temprano y nunca logró incomodar demasiado a Courtois.

Trossard, De Bruyne y una ráfaga belga

En el segundo tiempo, Bélgica amplió rápido y empezó a jugar con otra tranquilidad. A los 50 minutos, Trossard volvió a aparecer tras una asistencia de De Bruyne y marcó el 2-0. Su primer remate fue bloqueado, pero el delantero reaccionó antes que todos y definió en el segundo intento.

Con dos goles de ventaja, los Diablos Rojos jugaron más sueltos. De Bruyne, que ya venía siendo el eje del equipo, también tuvo su premio. A los 66 minutos, recibió en la puerta del área y sacó un remate bajo para poner el 3-0.

Nueva Zelanda descontó cerca del final. Elijah Just aprovechó una pelota suelta después de un córner y marcó el 1-3 con un remate desde el borde del área. El descuento apenas le dio un rato de ilusión al equipo oceánico, porque Bélgica volvió a golpear enseguida.

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Romelu Lukaku, que había ingresado en el tramo final, tardó poco en aparecer. A los 86 minutos, conectó de cabeza un centro de Nicolas Raskin y puso el 4-1. Ya en tiempo añadido, Alexis Saelemaekers recibió con espacio, encaró y definió junto a un palo para cerrar el 5-1.

Con la goleada, Bélgica pasó de llegar exigida a terminar primera del grupo. Además de la clasificación, el equipo recuperó confianza después de dos partidos flojos y volvió a mostrar peso en ataque. Nueva Zelanda, que había llegado con chances matemáticas, se despidió con un punto y una derrota pesada ante el rival más fuerte de la zona.

Egipto empató con Irán y logró un pase histórico

En Seattle, Egipto e Irán jugaron un partido de dientes apretados, con un punto que servía para unos y una victoria que cambiaba todo para los otros. El 1-1 le alcanzó al seleccionado africano para quedarse con el segundo puesto del grupo y avanzar por primera vez a una segunda ronda mundialista. Para los iraníes quedó la bronca: tuvieron chances para ganarlo y hasta festejaron un gol en el descuento, pero la jugada fue anulada por offside.

El partido se abrió enseguida. A los 5 minutos, Mahmoud Saber puso el 1-0 para Egipto después de una acción iniciada por Mohamed Salah. Ese gol le daba aire al equipo africano, porque el empate también podía servirle.

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Irán tuvo una ocasión enorme para igualarlo a los 11 minutos. Mehdi Taremi se hizo cargo de un penal, pero Mostafa Shoubir le adivinó la intención y sostuvo la ventaja egipcia. Los iraníes no se quedaron en el penal fallado y siguieron atacando: apenas tres minutos después, Ramin Rezaeian aprovechó un despeje corto del arquero para marcar el 1-1.

Después del empate, Egipto tuvo más la pelota, pero nunca logró bajar el ritmo ni sacar a Irán del partido. Los iraníes, con menos tenencia, encontraron espacios cada vez que salieron rápido y fueron más punzantes cuando pudieron correr hacia el área rival.

Egipto tuvo la pelota, pero sufrió hasta el final

Los números dejaron claro por qué Egipto sufrió tanto. El equipo africano terminó con 61,3% de tenencia, 15 remates y 8 tiros de esquina, aunque solo 3 disparos fueron al arco. Irán, con 38,7% de posesión, registró 12 tiros, 4 al arco y 2 córners.

También fue un partido áspero, con varias amonestaciones para los dos equipos. En Irán vieron la amarilla Hossein Kanani y Ali Nemati, mientras que en Egipto fueron amonestados Mahmoud Saber y Yasser El Hanafi. Nadie jugó cómodo en una noche en la que cada pelota podía cambiar el grupo.

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A los 57 minutos, Egipto movió el banco: salió Mohamed Salah e ingresó Ahmed Mostafa Mohamed Sayed. El cambio buscó renovar el ataque, pero también dejó al equipo sin su referencia principal en un tramo en el que Irán empezó a empujar cada vez más cerca del área.

Egipto sufrió de verdad en el descuento. Saeid Ezatolahi estuvo muy cerca de darle la victoria a Irán, pero su remate pegó en el palo. Poco después, Shoja Khalilzadeh marcó el gol que clasificaba a los iraníes como segundos del grupo, aunque la jugada fue anulada por una posición adelantada muy fina.

Egipto terminó abrazado al empate que necesitaba. Irán tuvo chances claras para ganarlo, cerró la fase de grupos con tres empates y ahora deberá mirar el resto de los resultados para saber si todavía puede avanzar como uno de los mejores terceros.

Cómo quedó el Grupo G del Mundial 2026

Con la goleada ante Nueva Zelanda, Bélgica terminó primera del Grupo G y jugará los dieciseisavos de final contra uno de los mejores terceros. El equipo de Rudi Garcia llegó a la última fecha bajo presión, pero respondió con su mejor partido del torneo y encontró goles en Trossard, De Bruyne, Lukaku y Saelemaekers.

Egipto quedó segundo y jugará la próxima instancia ante Australia. La clasificación tiene un valor especial para el seleccionado africano, que nunca había superado una fase de grupos mundialista. Salah participó en la jugada del gol, pero Egipto terminó clasificando más por aguante que por juego.

Irán cerró la zona con tres empates y la bronca de una noche que pudo cambiarle el Mundial. El penal fallado por Taremi, el remate en el palo de Ezatolahi y el gol anulado a Khalilzadeh marcaron una serie de oportunidades perdidas. Nueva Zelanda, por su parte, finalizó última y se despidió con una derrota pesada ante Bélgica.

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