El escalofriante video del tren embistiendo el auto de Ernestina Pais

La periodista Ernestina Pais falleció este viernes 26 de junio en un accidente que sucedió cuando el auto que manejaba fue chocado por una formación del Tren de la Costa que iba en sentido Tigre-Vicente López en un paso a nivel de Martínez, partido de San Isidro. Todo quedó registrado en un escalofriante video.

Según fuentes policiales a las que tuvo acceso TN, el final de la exconductora de CQC y Mañanas Informales de 54 años ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano.

Las primeras versiones dicen que el Honda negro de Pais habría cruzado con la barrera baja y fue impactado de lleno. Cuando la policía y los equipos de emergencia arribaron al lugar, comprobaron que la diva ya había muerto. La investigación se encuentra en manos de la UFI de Martínez.

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En paralelo, la fiscal María Paula Hertrig, del departamento judicial de San Isidro, tomó intervención y ordenó relevar las cámaras de seguridad de la zona.

Los peritos confirmaron que Pais iba sola en su auto, presumiblemente dirigiéndose al Multiteatro, que se encuentra en la calle Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires porque actuaba en la obra “El divorcio del año”, junto a los actores Juan Palomino y Fabián Vena y la modelo Guillermina Valdés, exmujer de Marcelo Tinelli.

El auto de Pais tras el choque

Ernestina Pais tenía su carnet inhabilitado y 22 infracciones de tránsito acumuladas

La periodista Ernestina Pais tenía su licencia de conducir inhabilitada y registraba 22 infracciones de tránsito, incluyendo Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Ernestina Pais

Según los registros oficiales, la mayoría de las faltas eran por exceso de velocidad, aunque también había infracciones por circular por carriles incorrectos. Entre todos los recibos, tenía una deuda total de más de dos millones de pesos.