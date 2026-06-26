Murió Ernestina Pais: una larga trayectoria que abundó en polémicas y fuertes posiciones políticas

Ernestina Pais murió este viernes, al ser embestida por un tren cuando iba a bordo de su auto en el paso ubicado en Sáenz Peña y El Cano, poco antes de las 20 horas. La periodista, conductora y actriz de 54 años tuvo una exitosa carrera en los medios de comunicación.

Sus primeros pasos profesionales fueron como movilera de “La Biblia y el calefón”, el ciclo conducido por Jorge Guinzburg, con quien tuvo una gran relación profesional; posteriormente participó en la fundación de la edición argentina de la revista de rock “Los Inrockuptibles”.

Sin embargo, su gran popularidad le llegó a mediados de la década del 2000, cuando trabajó, nuevamente, con Guinzburg en su ciclo “Mañanas Informales” (El Trece). Luego de la muerte del conductor, en 2008, se hizo cargo de la conducción del programa.

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En 2009 se convirtió en la primera mujer en conducir “Caiga Quien Caiga (CQC)”, reemplazando a Mario Pergolini. Por su trabajo fue nominada dos veces consecutivas a los premios Martín Fierro como mejor conductora.

Siempre frontal, no dudó, en septiembre de 2020, cuando trabajaba como panelista del programa “Intratables”, protestar por ante la reapertura de los bares y restaurantes en la Ciudad de Buenos Aires pese al gran número de casos de coronavirus. Furiosa. lanzó: “Detesto a los que gobiernan y no saben de lo que están hablando”, declaró.

Y agregó: “Esto es una cuestión política. Provincia niega lo que está pasando en Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora, las calles están apestadas, nadie está respetando nada”.

Pais también trabajó en el teatro y, además, se convirtió en empresaria gastronómica, mientras continuaba participando en diferentes proyectos artísticos y periodísticos.

Durante los últimos años habló públicamente de su lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental. En febrero pasado, Pais dio una entrevista en el canal de streaming Bondi y describió cómo fue su internación. “Yo había intentado ya muchas veces internarme. Yo bebía llorando”, confesó.

En ese periodo empezó a revisar aspectos profundos de su historia. “Desde que soy chica, desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor”, dijo al tratar de identificar el origen del problema. Según ella, uno de los rasgos principales de la adicción es la dificultad para manejar la frustración: “La frustración lo supera, porque no tenés herramientas”.