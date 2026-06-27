Milei regresa de Madrid y lo recibe una tormenta de versiones sobre la salida de Adorni

Si lo consideran culpable a Adorni, yo lo eyecto de una patada”, dijo el presidente Javier Milei, este viernes, en declaraciones El Observador de Uruguay, desde España, en donde realizó una gira de disertaciones y distinciones. Milei viajó durante la noche de este viernes y la madrugada de este sábado hacia Buenos Aires y terminará de definir la suerte del ministro coordinador, fustigado por propios y aliados.

Si bien el Presidente siempre dejó en claro que el eventual procesamiento era un límite para continuar sosteniendo a Manuel Adorni, es la primera vez que abrió la puerta de manera tan tajante respecto de una eventual culpabilidad de quien es para los hermanos presidenciales, no solo el jefe de Gabinete, sino también un producto político de ellos.

En Casa Rosada, según le expresaron fuentes libertarias a PERFIL, destacaron justamente que el cambio de actitud del economista habla a las claras que el ciclo del ex vocero comenzó a transitar el tiempo de descuento, a diferencia de otras oportunidades en las que salió a sostenerlo a como de lugar. Por primera vez, y desde que el escándalo tomó dimensión, entendió que el clima que genera su funcionario es insostenible.

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De hecho, ante este panorama de versiones, todas las tribus dentro del propio oficialismo comenzaron a impacientarse y aguardar la decisión final. Para el Gabinete, es necesario un recambio para volver a oxigenar la gestión y dar definitivamente la vuelta de página de un escándalo que desgasta al Gobierno desde marzo pasado.

“Estamos frenados”, razonó una importante fuente con despacho en la Casa Rosada respecto de la marcha del Gobierno. “El problema es mucho más que la cuestión judicial”, apuntó ante este medio.

En la semana que culmina, el Congreso demostró estar demorado en la defensa de Adorni. La fallida sesión en Diputados del martes y la fallida sesión del jueves en el Senado, evidenciaron las trabas que hoy atraviesa el Gobierno para activar su paquete de reformas. Pero no solo eso, sino que forzó a la Casa Rosada a destinar energías a la defensa de lo que por estas horas parece una salida irreversible.

La gran mayoría de los senadores y diputados libertarios, por lo bajo reconocen que desde marzo atraviesan un ruido que les hace imposible llevar adelante la agenda legislativa que impulsa Milei. Algunas pocas voces como Lilia Lemoine defendieron a capa y espada al jefe de Gabinete en los foros digitales.

Los recientes cambios en la comunicación oficial son además, una prueba de que Adorni es un cadáver político. Si su principal activo era la comunicación, se vieron forzados a oxigenar las líneas de l agestión en comunicación para resetear el vínculo con periodistas y medios. Nadie en el Gobierno quiere reconocer explícitamente la autocrítica, pero los cambios en un área crucial son en si mismo una definición.

La primera aparición de Adrián Ravier como vocero presidencial fue una prueba de ello. Lejos del estilo cachafaz, soez y ramplón de Adorni, el flamante nuevo comunicador se mostró moderado y conciliador ante la prensa.

Quienes tiene trato con los hermanos presidenciales señalan que al Presidente no le gusta que le “impongan la agenda”. Mucho menos “con un puesto tan importante” como el del jefe de la administración.

“Si al Presidente le decís ‘A’, naturalmente se va a inclinar hacia ‘B’”, explicó una fuente con trato diario con Milei entre risas para graficar lo prolongación de no eyectarlo.

El jefe de Estado parece estar tomando nota del fuertísimo costo político que implica sostener a Adorni en su cargo y estaría tomando la ventana de tiempo que lo brindó el Congreso y Patricia Bullrich, al no interpelar al jefe de Gabinete.

Además, en el mundillo libertario también admiten que la propia Karina Milei, tal vez la persona que en un primer momento se mostró más firme en la defensa del todavía jefe de Gabinete, le “picó el boleto” desde hace semanas.

La casi segura salida de Adorni de la jefatura de Ministros además reactivó la discusión por los nombres de quiénes serían los eventuales reemplazos. Hasta acá, a los hermanos Milei les ha rendido frutos cerrarse sobre si mismos, por eso es difícil imaginar que el reemplazante provenga de fuera del Gobierno.

En ese escenario quien asoma como el principal candidato es el ministro del Interior, Diego Santilli. El “Colo”, está validado por los sectores del Gobierno que protagonizan la interna libertaria, la que conduce Karina y la del asesor Santiago Caputo.

Sugestivamente el ministro ingresó ayer a Casa Rosada en horas de la tarde, cuando se vivían horas frenéticas y de expectativas. Santilli además ya trabaja de forma coordinada con Adorni, de hecho comparten oficinas.

El ex diputado nacional tiene a su vez por su rol, un aceitado vínculo con los gobernadores. Sobre todo, con los aliados que hasta acá le han dado gobernabilidad a la Casa Rosada y sostén para sacar leyes en el Congreso.

Otro de los nombres que suena es el del Canciller, Pablo Quirno. El hombre que lidera el Palacio San Martín supo cosechar buen vínculo con Karina, al mismo tiempo que proveniente del ministerio de Economía, siempre mantuvo buen vínculo con el “team” Caputo, de hecho, compartió mensajes a favor del asesor en la pelea con el clan Menem.

Hay un nombre que también ganó terreno. Es el del titular de YPF, Horacio Marín, cuya gestión al frente de la empresa estatal es un puntal para el Gobierno de Milei, por la afluencia de dólares y la reversión del déficit energético.

Martín Menem también pasó por la Casa de Gobierno durante el viernes. Aunque por ahora se encuentra abocado a asistir a Juan Bautista Mahiques en la reconfiguración de la Justicia.

En tanto Sandra Pettovello es considerada, pero no quiere ceder su rol. Maneja un ministerio complejo y grande, y Milei tampoco tiene reemplazo para ella en el puesto que ocupa actualmente.