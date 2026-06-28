Fue una de las más duras denunciantes del presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, por eso la diputada y periodista Marcela Pagano le dedicó un durísimo mensaje en X luego de su renuncia a la jefatura de Gabinete, señalando: “Te usaron, Adorni, fuiste el escudo (en obvia alusión de Javier y Karina Milei) hasta que dejaste de servir".

La periodista comenzó su extenso posteo escribiendo: “Renunciás mintiendo una vez más. Tu carta no asume una sola responsabilidad: la culpa siempre la tienen los otros -los medios, el periodismo, la ‘carnicería mediática’-. Nunca vos”.

Y entonces sumó: “Entonces te lo explico con datos, los mismos que están en la causa que te inicié: cobrabas un sueldo de $1.700.000. Pero por la consultora +Be —la que montaste con tu socia en la corrupción, tu esposa Angeletti— te entraron $55 millones en una sola factura de Foggia, cuya apoderada es la mejor amiga de Karina Milei. Indio Cuá no la declaraste, y con tu sueldo tampoco te alcanzaba para comprarla”.

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Posteo de Marcela Pagano contra Manuel Adorni

En ese punto, remarcó: “Y el del ‘pendrive lleno de dólares’ no fue ningún periodista: fuiste vos el que lo puso sobre la mesa. Como si fuera poco, pagabas tus gastos personales con las tarjetas de crédito de tus empleados, entre muchos otros. Eso no es una operación son tus choreos que no te cierran”.

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Para luego ironizar: “Si estás tan compungido y tan decidido a ‘proteger a tu familia’, esa carta también debería incluir tu renuncia al directorio de YPF. ¿O para cobrar esa silla tenés una vara distinta? Con vos, cuando se habla de guita, todo cambia".

La legisladora denunció: "Ahora deberás afrontar tus causas desde el llano. Sin hablarle al fiscal a través de ministros. Sin mandarle la ARCA a los testigos. Como un simple ciudadano. Vas a tener que caminar las calles como cualquier laburante deslomado de este país. Y ese, el pueblo, va a ser tu verdadero juez”.

Sin embargo, Pagano le advirtió al exfuncionario: “Pero tu renuncia —esa que te mandaron a hacer— ya es una anécdota. Un gesto tardío para calmar a un pueblo que no aguanta más sus políticas de hambre. Es tarde, Adorni. Tarde porque al caer dejaste a la vista lo que tapabas: que los verdaderos jefes de la banda son el Presidente y su hermana”.

Y agregó: “Es tarde porque quedó al desnudo que gobierna ella -la que no sacó un solo voto, la que maneja una lapicera que ningún argentino le entregó-. Es tarde porque a vos no te encumbraron: te usaron. Fuiste el escudo hasta que dejaste de servir, y el día que pesaste más que su reelección te soltaron la mano sin que les temblara el pulso. No hubo amenaza que pudo dar vuelta tu historia”.

Pagano cerró su posteo advirtiendo: “Se acerca el día en que rindan cuentas -y van a rendirlas- nadie podrá decir que no lo escribí. Fiel a mi estilo de alzar la voz cuando otros callan”.

Posteo de renuncia de Manuel Adorni

Los motivos que impulsaron la salida de Manuel Adorni

La salida de Manuel Adorni tuvo dos motivos centrales: Las pinzas entre la justicia y el Congreso fueron determinantes. Desde el lado judicial las investigaciones sobre sus bienes y gastos parecen lejos de condecirse con sus ingresos. Y en el Congreso, la parálisis política que el escándalo significó en la relación con los sextores aliados, obligó al oficialismo a tener que recurrir incluso a voltear el quorum de algunas sesiones, como desesperada salida para que Adorni no fuera removido, un procedimiento que hubiera resultado inédito en democracia.

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Desde el jueves pasado, el entonces jefe de Gabinete estaba pensando en dejar su puesto y, aseguran desde su entorno más íntimo, que intentó renunciar dos veces, pero Javier y Karina Milei se opusieron a esta decisión; sin embargo, al final, la hermana del Presidente y Santiago Caputo aceptaron que la situación era realmente insostenible. Así le comunicaron a Adorni que debía irse, y el desenlace este sábado ya es conocido.