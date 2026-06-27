Manuel Adorni presentó su renuncia este sábado 27 a la Jefatura de Gabinete y ya comenzaron a oírse nombres para ocupar su lugar, incluyendo figuras muy relevantes dentro del oficialismo como el actual ministro del Interior, Diego Santilli, y el canciller Pablo Quirno. Según trascendió, el nombre del elegido se conocería oficialmente este domingo 28, aproximadamente a las 20 horas.

El candidato que más consenso tiene es Santilli, aunque una importante fuente política le aseguró a Infobae que “no es más importante el nombre que ocupe la Jefatura de Gabinete en el futuro que los 500 días que tenemos por delante para hacer un buen gobierno y lograr que el proyecto de Javier Milei pueda continuar cuatro años más”.

Uno de los puntos más importantes a favor del ministro del Interior es que tiene una muy buena relación con tres figuras centrales del Gobierno: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Santiago Caputo, asesor presidencial; y Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei y Diego Santilli

De acuerdo a los trascendidos, este viernes por la noche, en Casa Rosada, hubo una reunión de la que participaron Karina Milei, Santilli y Martín Menem, y allí le habrían ofertado al ministro hacerse cargo del cargo de Adorni, sin embargo, el funcionario no estaría convencido porque esto le complicaría su intención de postularse como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La carta de Adorni: “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupcion sobre mis espaldas”

Por su parte, Pablo Quirno acaba de regresar de viajar junto al presidente Javier Milei a España, con quien tiene un muy buen vínculo personal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, muy cercano a Karina Milei, es considerado la tercera opción posible para reemplazar a Adorni como jefe de Gabinete.

Posteo de Jorge Asis

La cuarta candidata sería Sandra Pettovello. Días atrás, en un posteo en su cuenta de X, el periodista y escritor Jorge Asís escribió: "¿Alguien sabe cuándo asume la señora Sandra Pettovello como Jefe de Gabinete y ser la primera Premier mujer? Ampliaremos".

Javier Milei y Sandra Pettovello

Las razones que impulsaron la salida de Manuel Adorni

Fuentes del oficialismo que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas (NA) aseguraron que la salida de Manuel Adorni tuvo dos razones fundamentales: “La pinza entre la justicia y el Congreso fueron determinantes”.

Desde el pasado jueves, el jefe de Gabinete estaba pensando en dejar su puesto y, afirman desde su entorno, que trató de renunciar dos veces, pero Karina y Javier Milei se opusieron a esta decisión; sin embargo, finalmente, la hermana del Presidente y Santiago Caputo aceptaron que la situación ya no era sostenible. En ese contexto, empezaron a estudiar nombres para ocupar el cargo, y el viernes se le comunicó a Adorni que debería dar un paso al costado.

El ahora exfuncionario debería concurrir el próximo lunes a la Casa Rosada para empezar a ordenar la transición. Adorni no mantendría su puesto como director de YPF.

Karina Milei y Manuel Adorni

La reacción de Milei ante la salida de Adorni

Aunque el presidente Javier Milei permaneció durante todo este sábado en la Quinta de Olivos tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, no lo despidió ni con un mensaje directo ni hubo encuentro con foto. El mandatario solo reposteó mensajes de otros funcionarios, como su hermana Karina y la senadora Patricia Bullrich.

La renuncia de Manuel Adorni y el estallido de memes: humor, ironía y descargos en redes

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó Karina Milei en su cuenta de X, además afirmó: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”. Su hermano compartió este mensaje.

Por su parte, Bullrich escribió: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”.

HM CP