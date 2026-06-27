La renuncia de Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros desató una fuerte ola de repercusiones en todo el arco político. Desde mensajes irónicos hasta críticas directas e indirectas, dirigentes del oficialismo, la oposición y sectores aliados reaccionaron en redes sociales y dejaron una serie de definiciones que profundizaron la controversia en torno a su salida.

Hasta el momento, el presidente Javier Milei optó por una rara postura de silencio y se limitó a repostear la carta de renuncia de Adorni sin agregar comentarios. El gesto fue interpretado como un respaldo institucional, aunque sin una defensa explícita en medio del creciente ruido político que rodea la salida del funcionario.

La carta de Adorni: “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupcion sobre mis espaldas”

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Dentro del espacio libertario, también se expresó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quizá la más crítica dentro del gobierno, con un mensaje más enigmático: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, escribió tras conocerse la dimisión.

En paralelo, la oposición apuntó con dureza contra la gestión del ex jefe de Gabinete. La Unión Cívica Radical sostuvo en un comunicado que la renuncia “debió producirse hace meses” y denunció un “crecimiento patrimonial inexplicable” y una “sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, sólo sembraron más confusión”. Además, el partido subrayó: “Ahora es la hora de la Justicia: un proceso transparente, rápido y justo, sin presiones de ningún tipo”.

Desde la Coalición Cívica, Hernán Reyes fue aún más crítico al señalar que “los argentinos echamos a Adorni” y que su salida responde a que “tuvo que irse”. En esa línea, sostuvo que el Gobierno “especuló, mintió e intentó sostener hasta el último momento a un corrupto y evasor confeso”, agregando: “Chau, Adorni. Ahora te espera la Justicia”.

Por su parte Gisela Scaglia, la Presidenta del Bloque Provincias Unidas y ex vicegobernadora de Santa Fe, también se refirió a la salida de Adorni: "Hay decisiones que le hacen bien al país. Esta es una de ellas. Ahora es el tiempo de la justicia. Fin."

El diputado de Fuerza Patria, Itai Hagman, trazó una lectura más política del episodio y apuntó contra el recorrido del ex funcionario dentro del Gobierno. Señaló que un “periodista outsider sin muchas luces” pasó de criticar a la “casta” a integrarla, y afirmó que desde el poder “festejó los despidos en el Estado” y justificó recortes. También sostuvo que Adorni “empezó a vivir la vida de nuevo rico”, con viajes y lujos, y que tras las denuncias “le empezaron a soltar la mano todos los que lo festejaban”.

Por su parte, el dirigente del justicialismo y ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi, lanzó un mensaje más directo y cargado de ironía: “CHAU Adorni. FIN las…”, acompañado de emojis. Luego sumó una serie de cuestionamientos: “¿De dónde salió el medio millón de dólares que se gastó? ¿Adorni socio de Milei en la estafa $LIBRA? ¿El gobierno paga sobresueldos en dólares? ¿Hasta dónde llega el tráfico de influencias?”.

En la misma línea crítica, el dirigente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, compartió una placa del canal Crónica con la palabra “Fin”, en una publicación que también fue leída como un mensaje político de cierre sobre la etapa del funcionario.

Desde el peronismo, el expresidente Alberto Fernández generó una de las reacciones más virales al publicar una historia de Instagram con una imagen editada mediante inteligencia artificial donde se veía a Adorni llorando, acompañada por la frase: “no pudo enfrentar a los diputados no quiso informar a los senadores”.

La renuncia se produjo luego de más de 100 días marcados por tensiones políticas, denuncias judiciales y cuestionamientos patrimoniales. Entre los hechos señalados en el debate público se mencionaron presuntas inconsistencias vinculadas a viajes oficiales y familiares, lo que alimentó el desgaste político del funcionario y aceleró su salida del Gabinete.

En ese contexto, el Gobierno intentó sostenerlo durante semanas con respaldos internos, aunque la presión legislativa y el aislamiento político dentro del propio oficialismo terminaron por inclinar la balanza. Con su salida, la Jefatura de Gabinete queda vacante en un momento de alta sensibilidad institucional, mientras en la Casa Rosada ya se evalúan posibles reemplazos para reordenar el equipo de gestión.

RG cp