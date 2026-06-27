La carta de Adorni: “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupcion sobre mis espaldas”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni presentó su renuncia al cargo este sábado 27. La decisión fue comunicada a través de un escrito en el que el funcionario argumentó motivos vinculados al hostigamiento recibido los últimos meses.

“Gracias por entender las razones y entenderme a mí: por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, comienza el texto firmado por Adorni.

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El núcleo de la carta de renuncia detalla el impacto que las críticas tuvieron sobre el entorno íntimo del ahora exjefe de Gabinete. Adorni subrayó que las acusaciones han ido al extremo, no solo contra él sino contra su familia, su entorno cercano y su vida personal.

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En un pormenorizado descargo, enumeró las versiones que circularon en la opinión pública tachándolas de falsedades: “Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas: viajes que nunca existieron, (…) granjas cripto operadas en complicidad con la Custodia Presidencial, la existencia de un supuesto pendrive ‘lleno de dólares’”.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, disparó Adorni, agregando que se llegó a sugerir que su permanencia en el cargo respondía a extorsiones a la conducción del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, lamentó el avasallamiento de su intimidad y el nivel de exposición: “Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real. Se metieron con lo más profundo de un ser humano, afectando su vida privada”.

El exfuncionario también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan los ciudadanos ajenos a la política tradicional al asumir roles de alta exposición. “El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual”.

Hacia el final del documento, Adorni dedicó palabras de gratitud tanto al Presidente como a la Secretaria General de la Presidencia por sostenerlo frente a las presiones externas.

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“Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia. Gracias por no haberle importado la vieja política, ni los medios de comunicación, ni las presiones”.

Asimismo, hizo extensivo el saludo a sus equipos de trabajo, a los ministros del gabinete por “empujar día a día hacia el norte que ha fijado usted, Presidente”, y a los ciudadanos que, según dijo, supieron entre tanta mentira leer la verdad.

“Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones”, expresó en el cierre del documento, donde destacó su decisión personal de apartarse.

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“Aquí termino Presidente. Ha sido un verdadero honor servirlo a usted y con ello a la Patria. Gracias Javier. Gracias Karina. Un abrazo enorme. Hasta siempre”, concluye la carta de renuncia.

RG