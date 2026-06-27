Las frases más polémicas y provocadoras de Manuel Adorni: de los cruces en redes al escándalo por su patrimonio

Desde sus publicaciones en redes sociales hasta sus conferencias como vocero presidencial y en numerosas entrevistas durante estos años como funcionario, Manuel Adorni protagonizó todo tipo de controversias por declaraciones sobre derechos humanos, el ajuste económico, los despidos en el Estado, la prensa y, más recientemente, por las explicaciones sobre su patrimonio.

2022: Un perfil confrontativo en redes

Antes de desembarcar en la Casa Rosada, Adorni ya era una figura conocida en X, donde comenzó a instalar un perfil confrontativo.

La provocación por los 30.000

Una de las publicaciones que más repercusión generó fue “Estos sí son 30.000. Fin.”, acompañada por una fotografía de billetes de 100 dólares y en referencia a la cotización de la divisa.

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La frase fue repudiada por organismos de derechos humanos por la utilización del número de desaparecidos de la última dictadura militar como ironía política.

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Cruce con gremialistas y diputados

Ese mismo año también escribió “No sé a quién tengo más ganas de golpear…”, durante un cruce con el sindicalista Néstor Segovia y la entonces diputada Diana Conti. El mensaje volvió a viralizarse cuando fue designado vocero presidencial.

Reivindicación de la grieta

Otra de las expresiones que generó debate fue: “Yo sí quiero grieta”, pronunciada al recibir un reconocimiento como "mejor tuitero político", donde reivindicó la polarización como un recurso del debate público.

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2023: La consolidación de una "marca personal"

Durante 2023 consolidó un estilo de comunicación provocador.

El "sello" discursivo

Expresiones como “Argentina, un país.” y el cierre “Fin.” comenzaron a aparecer de manera recurrentes en sus publicaciones y terminaron convirtiéndose en un sello distintivo de su comunicación política y generadores de "memes".

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2024: La "militancia" a favor del ajuste y despidos

El "lema" económico

Tomada de su jefe Javier Milei, la frase “No hay plata” se convirtió rápidamente en el lema del ajuste económico y fue repetida en numerosas conferencias de prensa para justificar el recorte del gasto público.

La reducción del empleo estatal

En marzo de ese año Adorni sostuvo que lLos despidos van a seguir pasando, casi como un proceso permanente y eterno”, al referirse a la reducción del empleo estatal.

Finalmente Adorni fue útil

Meses más tarde volvió a generar controversia al anunciar una nueva ola de cesantías con la frase “El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza”, expresión que fue duramente cuestionada por sindicatos y trabajadores estatales.

Las provocaciones sobre la desigualdad

En el plano económico también provocó repercusiones cuando afirmó que “En Cuba no hay desigualdad y son todos pobres”, durante un debate sobre la distribución del ingreso. Hacia fines del año volvió a ser noticia al sostener que “La desigualdad no es un tema que preocupe al Gobierno”, una declaración que fue interpretada por distintos sectores como una definición sobre las prioridades de la administración libertaria.

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2025: La campaña legislativa en la Ciudad

Durante la campaña para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, en las que fue electo, volvió a instalarse en el centro de la discusión política con una frase dirigida a sus detractores.

Cruces con la oposición

“Que un zurdo me llame ñoqui es un mimo al alma”, escribió, en una declaración que rápidamente se viralizó y profundizó su imagen de dirigente confrontativo.

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2026: Las investigaciones sobre su patrimonio y los cruces mediáticos

Las mayores controversias llegaron en 2026, cuando quedó envuelto en las investigaciones por sus viajes, el origen de parte de su patrimonio y por la rectificación de sus declaraciones juradas.

Uso de sus fondos

Al ser consultado por sus bienes respondió: “Con mi plata hago lo que quiero”, una frase que generó fuertes críticas por el contexto en el que fue pronunciada.

Ahorros no declarados

Otra de las frases que más repercusión generó fue “Toda la vida ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”, declaración que abrió un intenso debate político y jurídico por aparentar naturalizar prácticas de evasión fiscal.

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El origen de los fondos

Al intentar explicar el origen de parte de sus ahorros también afirmó “Una plata que encontramos con mi hermano…”

En una entrevista televisiva aseguró “No soy un chorro” y más tarde agregó “Me dolió que me traten de chorro”, en defensa de su situación personal frente a las denuncias.

Ataques a la prensa: "Sos apenas un periodista"

En otro momento del escándalo sostuvo: “No me importa la carnicería mediática en la que me metieron”, acusando a la prensa de impulsar una campaña en su contra.

También protagonizó un fuerte cruce con periodistas cuando, durante una conferencia de prensa, cuando el funcionario fue cuestionado por la prensa sobre el financiamiento de un viaje en avión privado que había realizado con su familia a Punta del Este.

Visiblemente molesto, le respondió: “Sos apenas un periodista”, una expresión que fue ampliamente cuestionada por considerarse un destrato hacia la labor periodística. En medio de las explicaciones afirmó además: “Me gustaría que me pidas disculpas”, luego de cuestionar una pregunta.

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Rumores de salida

En otro reportaje reconoció incluso: “Pensé en renunciar”, al admitir que evaluó dejar el cargo por la presión política generada por el caso.

El viaje a Nueva York y el "deslome"

Las controversia alrededor de Adorni se profundizaron luego de la reveleción de de su viaje a Nueva York con su esposa.

Consultado por los gastos y su situación económica, respondió: “Me deslomé trabajando para poder darme los gustos que me doy”, una frase que disparó el debate sobre el origen de sus ingresos y dio apertura a un gran escándalo.

LT