Macri dijo que PRO apoya la interpelación: “Mantener a Adorni destruye el cambio”

Mauricio Macri adelantó que tanto en Diputados como en el Senado el PRO avanzará con la interpelación a Manuel Adorni y reiteró que sería mejor que deje su cargo. Lo hizo en un acto en Mar del Plata que formó parte ayer de su tour “Próximo paso” junto a la dirigencia amarilla.

Del acto participaron el intendente marplatense de licencia, el senador Guillermo Montenegro; la exdiputada nacional María Eugenia Vidal; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe del bloque PRO en Diputados, Critian Ritondo, el jefe del bloque de diputados bonaerenses y mano derecha de Montenegro, Alejandro “el ruso” Rabinovich; el legislador porteño Darío Nieto; el histórico colaborador de Macri, el secretario del PRO, Fernando De Andreis; el diputado Martín Yeza y el senador bonaerense Alex Campbell, entre otros.

El acto se dio en un lugar simbólico para el expresidente: el salón La Normandina, donde años atrás presentó “Primer Tiempo”, el primer libro que sacó tras su experiencia como presidente.

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Durante su discurso, Macri dijo que la “política es estar donde la gente nos necesita y no solo la rosca”. Y dijo que donde gobierna el PRO “la gente vive mejor”.

A segundos de comenzada su alución hizo hincapié en el caso Adorni. “Lo que ha sucedido estos meses y esta semana es todo lo contrario a generar confianza. Yo publiqué un tuit el (último) día del encuentro con Javier Milei que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni porque para semejante cargo la gente tiene que llegar por antecedentes y no solo por lealtad. Y eso no sucedía”, afirmó. “Esta semana el kirchnerismo quiso montar un show y no tienen ninguna autoridad moral, son muy caraduras. Ante tanto ruido quiero decir que el PRO no cambio de opinión: mantener a Adorni destruye el cambio, la confianza que necesita el cambio. Y nos embarca en el ruido y no permite que valoremos los avances económicos”, amplió el expresidente.

Y adelantó: “El PRO va a votar por la interpelación del señor Adorni en ambas cámaras”.

“Somos el próximo paso y necesitamos que todos estén activos con planes para la Argentina”, expresó.

Antes, en su alocución Ritondo apuntó: “Entre la conveniencia y la convicción, siempre vamos con la convicción. Nosotros hacemos lo correcto. Por eso por primera vez en la historia de la democracia nunca hubo un presidente de un partido y expresidente que le dé tantas herramientas para el cambio como hizo Mauricio Macri con Javier Milei. Eso es convicción”

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, expresó: “Tenemos que discutir ideas y defenderlas, y ser parte de una batalla cultural que nos necesita. Y dar las discusiones como decirle al Gobierno que tiene que hacer un cambio como con Adorni”.

Por su parte, De Andreis dijo: “Les propongo mirar para adelante: tenemos dos grandes desafíos. El primero es no poner en riesgo ese cambio pero tenemos que ser protagonistas de ese cambio”.

“Fue una semana difícil pero que no nos corran con el tema Adorni: del día 1 sentamos posición. Cuando empezó a mentir en el Congreso empezamos a decir que tenía que dar un paso al costado y le hacía daño a la Argentina. Vamos a seguir peleando para la interpelación y para que Adorni deje su cargo”, planteó De Andreis.

Otro de los que habló fue Montenegro: “Venimos dando una discusión con dos maneras de hacer política. Una es la que nos enseñó Mauricio; el otro pone trabas. La parte importante es que el Estado se deje de joder”.

Cuando comenzó el encuentro, pasadas las 19, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren dijo: “Pinamar eligió el camino del cambio y hoy es una ciudad más ordenada, más moderna y más segura”. Luego habló Agustín Neme, el intendente interino de MdQ, quien en su alocución breve mencionó a Montenegro varias veces.

Almuerzo politico. En la previa de las actividades partidarias en Mar del Plata, Macri encabezó un almuerzo reservado en el restaurante Viento en Popa con una mesa de más de 16 dirigentes que reflejó el núcleo político con el que busca reposicionar al PRO en la provincia de Buenos Aires.

Entre otros se sumaron las diputadas nacionales Antonella Giampieri y Florencia De Sensi; la legisladora bonaerense quilmeña Maru Sotolano; su compañera de banca bonaerense. También el síndico del Ceamse, Alejandro Ameijenda, un experto en finanzas públicas.

El almuerzo giró sobre el escenario político nacional, la estrategia del PRO en territorio bonaerense y la necesidad de fortalecer el partido de cara a las próximas disputas electorales. Pero en especial el tema Adorni con una única conclusión: le hizo un daño muy grande al Gobierno y es imperioso que deje su cargo.