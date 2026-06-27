La renuncia de Manuel Adorni y el estallido de memes: humor, ironía y descargos en redes

La renuncia de Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros desató una inmediata ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios convirtieron el episodio en tendencia nacional en cuestión de minutos. El ganador del Martín Fierro al "tuitero del año" en la edición 2023, decidió silenciar los comentarios del posteo del anuncio.

El nombre del funcionario se volvió uno de los más mencionados del día, impulsado por una catarata de memes políticos que mezclaron ironía, crítica y humor en torno a su salida del Gobierno.

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En plataformas como X, Instagram y TikTok, los usuarios apelaron a la creatividad para interpretar la dimisión de Manuel Adorni, con referencias que fueron desde escenas de películas hasta clásicos de la televisión argentina.

El eje común fue la construcción de una narrativa de “salida inesperada”, acompañada por imágenes editadas, frases virales y montajes que multiplicaron el alcance del tema.

Entre los formatos más repetidos aparecieron los memes que comparaban la gestión del ex funcionario con situaciones de caos político y cambios relámpago en el gabinete, reforzando la idea de inestabilidad en la conducción del Ejecutivo.

También circularon bromas que apelaban a la estética de “final de temporada” de series, donde la renuncia fue tratada como un giro dramático de guion en la política nacional.

El fenómeno volvió a poner en evidencia cómo la conversación pública se traslada rápidamente al terreno del humor digital, donde la política se resignifica en clave de entretenimiento.

En ese escenario, la salida de Adorni no solo generó repercusiones institucionales, sino también una fuerte producción de contenido viral que consolidó, una vez más, el peso de los memes como termómetro social en la Argentina.

RG