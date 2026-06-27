Tras su renuncia, qué causas judiciales siguen complicando a Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni no puso fin a los problemas judiciales que comenzaron a rodearlo durante los últimos meses. Por el contrario, la salida del funcionario de la administración de Javier Milei volvió a colocar en primer plano los expedientes que tramitan en la Justicia federal y que fueron erosionando progresivamente su posición política dentro del Gobierno nacional.

La principal investigación que enfrenta el exjefe de Gabinete es la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, impulsado a partir de distintas denuncias y actualmente en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, busca determinar si existieron inconsistencias entre las declaraciones juradas presentadas por Adorni y la evolución de su patrimonio personal. Hasta el momento, el exfuncionario no fue citado a declaración indagatoria, aunque la Justicia continúa reuniendo documentación y pruebas.

Las sospechas se profundizaron luego de que trascendieran distintos episodios vinculados a la adquisición de propiedades, viajes y gastos que, según las denuncias, no se corresponderían con los ingresos declarados por el dirigente libertario. El caso escaló aún más cuando el propio Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas e incorporó activos y ahorros que no habían sido informados originalmente.

Uno de los hechos que generó mayor controversia fue el viaje realizado a Nueva York en el marco de la denominada Argentina Week 2026, al que asistió acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, a bordo del avión presidencial. La situación derivó en cuestionamientos políticos y judiciales respecto del uso de recursos públicos y del financiamiento de distintos desplazamientos realizados por el entonces funcionario.

Asumieron las procuradoras penitenciarias y el gran ausente fue el fiscal Iván Rodríguez

El patrimonio, en el centro de las investigaciones

La investigación judicial también puso la lupa sobre la evolución patrimonial del exfuncionario. Distintos informes periodísticos revelaron inconsistencias entre el nivel de vida exhibido por Adorni y los ingresos declarados oficialmente. Entre otros aspectos, se analizaron remodelaciones inmobiliarias, inversiones financieras y operaciones vinculadas al mercado de criptomonedas.

En paralelo, la Justicia también investiga a Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete, en una causa separada por presuntas inconsistencias patrimoniales. En ese expediente, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó medidas de prueba e impulsó nuevas diligencias para esclarecer la situación.

Además, la querella que investiga el denominado caso $LIBRA solicitó incorporar a Manuel Adorni a ese expediente. Sin embargo, hasta el momento ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi avanzaron sobre ese pedido.

Más allá de la renuncia y de la defensa pública que realizó Javier Milei durante las últimas semanas, el frente judicial permanece abierto y amenaza con seguir condicionando el futuro político de uno de los dirigentes más importantes que tuvo el oficialismo desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.