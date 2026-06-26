Los Pumas vuelven al Kempes con un entrenamiento abierto antes del debut en la Nations Championship

El seleccionado argentino de rugby realizará este sábado 27 de junio a las 14 un entrenamiento abierto y gratuito en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, con acceso para el público por la Platea Gasparini. La actividad incluirá además una jornada de rugby e inclusión en el IPEF, donde participarán cerca de 500 niños y jóvenes junto a referentes del deporte.

La práctica será dirigida por el staff encabezado por Felipe Contepomi y se enmarca en una serie de actividades previas al estreno del nuevo certamen internacional que reunirá a las principales potencias del rugby mundial. La propuesta busca acercar al seleccionado a los hinchas y repetir el impacto generado en 2025, cuando miles de personas colmaron la previa del histórico duelo ante los All Blacks en el mismo estadio.

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La jornada de inclusión se desarrollará desde las 10:30 en la Facultad de Educación Física (IPEF) de la Universidad Provincial de Córdoba, ubicada frente al Kempes. Allí, unos 500 niños y jóvenes participarán de actividades vinculadas al rugby junto a entrenadores, dirigentes y referentes de clubes de la provincia.

El encuentro está pensado como un espacio de formación y reflexión sobre el deporte como herramienta de integración social. Al finalizar, los participantes se trasladarán al Kempes para presenciar el entrenamiento abierto del seleccionado nacional.

Nations Championship 2026

El debut de Los Pumas en Córdoba está previsto para el sábado 4 de julio a las 16, cuando enfrenten a Escocia por la primera fecha de la Nations Championship 2026. La expectativa crece en la provincia, que busca volver a consolidarse como sede de grandes eventos deportivos internacionales.

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En paralelo, el evento fue destacado como el primer acontecimiento masivo internacional carbono neutral del país. El proyecto contempla el uso de energía generada a partir de biocombustibles, la medición de emisiones y su compensación mediante créditos de carbono certificados bajo el Estándar CBA, adquiridos a la empresa cordobesa 3C Biogás S.A.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por Córdoba Welcome Cluster, BS Group, la Unión Argentina de Rugby (UAR) y Remco Energy, en articulación con el sector público y privado. Además de reducir la huella de carbono, busca instalar prácticas de sustentabilidad en la organización de eventos deportivos y culturales en la provincia.