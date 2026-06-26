Terremoto en Venezuela: Córdoba envía su brigada de rescate de élite para asistir en la emergencia

Córdoba volverá a ser protagonista en una misión de asistencia humanitaria internacional. Tras el grave terremoto que sacudió a Venezuela, en el que ya se registran centenas de personas fallecidas, el Gobierno Nacional convocó de urgencia a las fuerzas de seguridad y rescate cordobesas para integrarse al despliegue argentino que brindará apoyo en las zonas más afectadas por el sismo.

La activación oficial alcanza a la brigada USAR ARG10, un cuerpo de élite integrado por Bomberos Voluntarios de la Federación de Córdoba, que trabajará en conjunto con el equipo ARR 14 del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes) asignado a las tareas de relevo. El pedido de cooperación internacional, formulado originalmente por las autoridades venezolanas, fue canalizado en el país de manera conjunta por la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Actualmente, los rescatistas cordobeses se encuentran en estado de apresto operativo en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Con la documentación y el equipamiento ya listos, la delegación local solo espera la orden final de despliegue para abordar el avión. El contingente está conformado inicialmente por 38 especialistas con certificación internacional para intervenir en escenarios de desastre, una cifra que podría ajustarse según las necesidades logísticas que se presenten en el terreno.

Para afrontar la complejidad del escenario, la delegación viaja con 3,5 toneladas de equipamiento especializado, lo que equivale a unos 16 metros cúbicos de carga. Entre los materiales técnicos indispensables se incluyen herramientas de corte y perforación para estructuras colapsadas, además de sistemas tecnológicos avanzados como cámaras técnicas, sensores de movimiento y pértigas para la búsqueda entre escombros. El equipo también moviliza binomios caninos entrenados para la localización de personas, junto con sistemas autónomos de comunicaciones, logística y soporte médico y veterinario.

Palabra oficial

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la movilización se realiza bajo la orden directa del gobernador Martín Llaryora. El funcionario destacó que esta convocatoria de la Nación no es casualidad, sino un reconocimiento directo al alto nivel de preparación y profesionalismo que han alcanzado los equipos locales en los últimos años.

Quinteros detalló que el gobernador instruyó a poner de inmediato a disposición todos los recursos necesarios, destacando que Córdoba cuenta con hombres y mujeres altamente capacitados, equipamiento de primer nivel y equipos certificados internacionalmente para intervenir en los escenarios más complejos.

En tanto el gobernador Martín Llaryora también resaltó a los rescatistas cordobeses que partirán hacia Venezuela: "Córdoba aportará un equipo especializado en búsqueda y rescate urbano. La brigada se sumará a la misión argentina de asistencia humanitaria que brindará apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, tras el devastador terremoto registrado en ese país. He instruido que se pongan a disposición de manera inmediata todos los recursos necesarios para esta misión... Quiero agradecer a esos hombres y mujeres que, con compromiso, valentía y una enorme vocación de servicio, están siempre dispuestos a acudir cuando alguien necesita ayuda", señaló en sus redes sociales,