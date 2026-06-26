Accenture duplica su estructura en Córdoba y ya supera los 700 empleados

La apuesta de Accenture por Córdoba continúa acelerándose. La multinacional especializada en servicios profesionales, tecnología e innovación anunció la ampliación de sus oficinas en la provincia, duplicando su superficie operativa y consolidando una expansión que, en apenas tres años, le permitió pasar de unos 300 colaboradores a más de 700 trabajadores.

La ampliación de las instalaciones eleva la capacidad de la sede a 90 posiciones de trabajo, con 60 puestos fijos, cinco salas colaborativas y un espacio modular diseñado para adaptarse a distintas modalidades laborales, en línea con los nuevos esquemas híbridos que predominan en la industria tecnológica.

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La expansión fue presentada junto a autoridades provinciales, quienes destacaron el impacto que tiene la inversión sobre el desarrollo del ecosistema tecnológico cordobés y la generación de empleo calificado.

Durante el encuentro, representantes del Gobierno provincial y directivos de la empresa analizaron nuevas oportunidades para profundizar la articulación entre el sector público y el privado, con el objetivo de impulsar inversiones, fortalecer la formación de talento y responder a la creciente demanda de profesionales vinculados con la economía del conocimiento.

Un crecimiento por encima de las previsiones

Accenture llegó a Córdoba en 2023 como parte de su estrategia de crecimiento federal. En ese momento proyectaba duplicar el tamaño de su operación en un plazo de tres años, una meta que finalmente fue superada.

La CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago, destacó el desempeño alcanzado por la operación local. "Llegamos en 2023 con el objetivo de duplicar nuestra operación en tres años y hemos superado ampliamente esa meta. Córdoba cuenta con un enorme potencial y queremos seguir creciendo, acompañando la transformación tecnológica de las organizaciones y los desafíos que plantea la nueva era del trabajo", afirmó.

La ejecutiva explicó además que una parte importante de los proyectos desarrollados desde Córdoba tiene como destino mercados internacionales, lo que convierte a la provincia en un centro estratégico para la exportación de servicios tecnológicos de alto valor agregado.

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Inteligencia artificial y transformación digital

Actualmente, la operación de Accenture en Córdoba desarrolla proyectos vinculados con transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, consultoría estratégica y capacitación en habilidades tecnológicas.

El crecimiento de la compañía se suma a la consolidación de Córdoba como uno de los principales polos argentinos de la economía del conocimiento, impulsado por la presencia de empresas globales, universidades con fuerte perfil tecnológico y políticas públicas orientadas a promover la innovación, la radicación de inversiones y la generación de empleo de alta calificación.