El crudo relato desde Venezuela: "Hay personas que quedaron sin nada y aún siguen en las calles"

Los terremotos que sacudieron Venezuela continúan dejando un saldo devastador. Mientras avanzan las tareas de rescate y asistencia humanitaria, el número de víctimas fatales ya supera las 900 personas y miles de familias permanecen desplazadas o a la espera de conocer el estado de sus viviendas. En ese contexto, desde la comunidad venezolana pastoral describieron un escenario marcado por la solidaridad ciudadana, la llegada de ayuda internacional y la incertidumbre por las réplicas.

En diálogo con Punto a Punto Radio, José Valero, integrante de la Pastoral en Venezuela, relató que una de las zonas más afectadas sigue siendo el estado de La Guaira, donde se registró el mayor nivel de destrucción. "Es donde verdaderamente la situación es sumamente vulnerable, donde está la situación más difícil, donde ya se ha considerado un saldo de decenas de personas muertas, miles de personas heridas. Ha sido un golpe fuerte para nuestro país", expresó.

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Respecto a la búsqueda de desaparecidos, señaló que las tareas no dependen únicamente de los organismos oficiales. "Han surgido, aparte de las del Estado, muchas redes particulares de búsqueda. También está la alianza de países internacionales que, junto con el Estado, han podido ingresar con ayuda humanitaria", indicó.

Según explicó, la búsqueda de personas desaparecidas se organiza principalmente a través de iniciativas ciudadanas y organizaciones que colaboran con las autoridades. "Una página web oficial como tal no hay. Son redes particulares que se han sumado a esta gran labor, a este gran trabajo, para ayudar al pueblo de Venezuela", afirmó.

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Valero explicó que, pese al impacto del desastre, la respuesta solidaria comenzó de inmediato. "No se ha dejado de sentir la solidaridad del pueblo venezolano y no solo del pueblo venezolano, sino también de nuestros hermanos de los países extranjeros", destacó.

La ayuda internacional comenzó a llegar

Consultado sobre la asistencia proveniente del exterior, Valero aseguró que en los últimos meses hubo un cambio en la política de recepción de ayuda humanitaria. "Esos muros que teníamos hace unos meses atrás han caído. Se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria no solo de un país específico, sino de diversos países de Europa, América Latina, América Central y Estados Unidos", sostuvo.

Además, precisó que durante las últimas horas arribaron delegaciones de distintos países. "Anoche llegó una delegación de México, también de Suiza, Portugal, España y otros países que han venido a colaborar. Verdaderamente se ha notado ese cambio en estos últimos meses y más aún con esta situación tan apremiante que estamos viviendo", afirmó.

Una zona históricamente vulnerable

Sobre las causas del alto nivel de destrucción registrado en La Guaira, Valero explicó que la vulnerabilidad de la región va más allá del terremoto. "Es una zona muy costera. Allí no solo viven personas de bajos recursos, sino también hay urbanizaciones, grandes residencias y sectores turísticos que resultaron afectados", explicó.

Además, recordó que la región ya había sufrido una de las peores tragedias naturales del país hace más de tres décadas. "Hace más de 30 años La Guaira sufrió una vaguada muy grande y creo que esa sigue siendo parte de la vulnerabilidad de este estado", señaló.

Personas sin hogar y temor por nuevas réplicas

El integrante de la Pastoral aseguró que muchas familias todavía permanecen fuera de sus hogares por el riesgo de derrumbe. "Hay personas que quedaron sin nada y aún siguen en las calles esperando una mano amiga. Muchos edificios quedaron vulnerables y sus habitantes no saben si podrán volver", relató.

En algunos casos, explicó, los gobiernos locales comenzaron a brindar alojamiento temporal. "Acá en Maracay algunas personas fueron albergadas en hoteles, mientras que otras consiguieron quedarse en casas de familiares o amigos hasta saber si podrán regresar a sus viviendas", indicó.

Finalmente, Valero advirtió que el temor continúa por la posibilidad de nuevas réplicas. "Las autoridades informan que puede haber nuevas réplicas. Inclusive durante la madrugada nosotros sentimos algunos movimientos y en Caracas y La Guaira siguen siendo reiterativos", concluyó.