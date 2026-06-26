Qué necesita hoy Venezuela: la Cruz Roja detalló cuáles son las prioridades para ayudar a los afectados

La Cruz Roja Argentina habilitó un canal para recibir donaciones destinadas a la asistencia humanitaria en Venezuela, luego de los dos terremotos que afectaron al país y dejaron a 920 muertos y miles de heridos. Mientras la filial venezolana continúa con las tareas de búsqueda y rescate, también avanza la atención sanitaria, la evacuación de familias y el acompañamiento a los damnificados.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Tomás Sarki, integrante de Cruz Roja Argentina, explicó que la respuesta está siendo coordinada por la Cruz Roja Venezolana, que mantiene activos sus hospitales, centros de salud y equipos especializados. "La Cruz Roja venezolana se encuentra operativa, llevando adelante diferentes acciones cerca de las comunidades que más lo necesitan y que están más afectadas por estos dos terremotos", señaló.

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Sarki explicó que, una vez superada la etapa más crítica de rescate, la asistencia se amplía hacia otras necesidades de la población afectada. "Se encuentra brindando apoyo a aquellas familias que tienen afectaciones en sus viviendas y están acompañándolas en los procesos de evacuación, en atención médica, en términos de apoyo psicosocial y salud mental. Se está brindando una respuesta lo más integral posible".

Las principales necesidades

Sobre las prioridades actuales de la asistencia, Sarki explicó que la evaluación continúa realizándose en terreno, aunque ya existen necesidades claramente identificadas. "Las principales necesidades están asociadas a cuestiones vinculadas al alojamiento inmediato y a la atención médica de urgencia, necesidades en las que estamos trabajando y se está llevando adelante un proceso de respuesta por parte de Cruz Roja Venezolana", detalló.

"Las personas que quieran aportar y brindar apoyo a la asistencia humanitaria que está brindando la Cruz Roja venezolana pueden donar por medio de Cruz Roja Argentina entrando a la web", explicó.

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Consultado sobre la transparencia en la utilización de los fondos, Sarki aseguró que las organizaciones de la Cruz Roja informan permanentemente el avance de las tareas en territorio venezolano. "Cruz Roja Argentina genera procesos de rendición de cuentas. Pueden seguir no solo nuestras redes sociales, sino también las de Cruz Roja Venezolana, la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se informan todas las acciones que se van llevando adelante", afirmó.

Finalmente, explicó que la respuesta humanitaria evoluciona a medida que cambia la situación sobre el terreno. "Los procesos de respuesta se realizan por etapas en base a las necesidades que se van dando. Primero se trabaja en evacuación, búsqueda y rescate y después aparecen otras necesidades, como el alojamiento de las personas que debieron abandonar sus hogares", concluyó.