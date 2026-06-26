Oncativo sortea una casa por 70.000 pesos: cómo participar de la 11º Rifa de las Instituciones

Oncativo lanzó una de las propuestas más llamativas del año en la región: una rifa solidaria que tiene como premio principal una casa y que se sorteará el próximo 15 de noviembre. Cada número tiene un valor de $70.000, con posibilidad de pago en cuotas, y es comercializado por distintas instituciones de la ciudad, que a su vez reciben parte de la recaudación.

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La iniciativa se sostiene bajo un esquema de participación comunitaria y financiamiento institucional. Desde el municipio remarcan que el objetivo es fortalecer el entramado social local y sostener actividades de distintas organizaciones a través de la venta de los números.

Cómo funciona la rifa

El sistema de participación involucra a múltiples instituciones educativas, deportivas y sociales de Oncativo, que son las encargadas de la comercialización de los números. Se prevén sorteos previos de dinero en efectivo durante las noches anteriores.

El premio mayor —la vivienda— es aportado por el municipio, mientras que la recaudación de la venta de números queda distribuida entre las instituciones participantes.

“Es una rifa que ya tiene varias ediciones. Los números son vendidos por instituciones del tercer sector de la comunidad y la ganancia es para ellos, pero la casa la pone el municipio”, explicó Carla Fiore, directora de Educación y Cultura de Oncativo.

“No hace falta ser de Oncativo para adquirirlo”, precisó.

Vacaciones de invierno con actividades en toda la ciudad

En paralelo a la rifa, el municipio prepara una intensa programación para las vacaciones de invierno, con propuestas culturales, educativas y recreativas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

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Entre las actividades destacadas se encuentra la Feria del Libro, que se realizará del 10 al 12 de julio en el Teatro Victoria, con presentaciones, talleres, teatro infantil, música y actividades científicas.

También habrá funciones de títeres, cine en barrios y propuestas pensadas especialmente para el público infantil, en articulación con instituciones educativas y bibliotecas locales.

“Las vacaciones de invierno vienen atravesadas por el Mundial de fútbol, pero siempre son de grandes expectativas porque es un espacio donde los niños concurren masivamente. La idea es combinarlo con la feria del libro para acercarlos a la lectura y generar un momento de disfrute para las familias”, señaló Fiore.