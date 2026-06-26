La abogada del padre de Agostina Vega, Fernanda Alaniz, aseguró que Marianela Palmero “no es un personaje secundario” en la investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años.

Palmero, expareja de Claudio Barrelier y madre de su hija, fue detenida en las últimas horas por orden del fiscal Raúl Garzón, quien la imputó por presunto “encubrimiento agravado”.

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Qué dijo la abogada del padre de Agostina Vega

“Para nosotros era inminente la detención de Marianela, lo veníamos planteando desde un comienzo. Había un perfil de ella que se había plantado de una mujer sumisa, sometida. Después el avance de la investigación demostró que efectivamente no era de esta manera”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Nosotros planteamos apenas se levantó el secreto sumario y pudimos acceder a toda la prueba, solicitamos una serie de medidas y se nos hizo lugar. Así que la verdad que estamos muy conformes”, agregó la letrada.

“No es un personaje secundario. Estimamos que con el avance de la investigación podría cambiar la calificación legal. Estamos esperando nuevos testigos para poder confirmar o descartar esto”, expresó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Además señaló que “ella escuchó algo, ella escuchó algo, entonces no puede ser ajena a la situación, no puede ser ajena y no puede haber no visto nada”.

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"Estoy segura que ella limpió la escena del crimen"

“Yo estoy segura que ella limpió la escena del crimen, ella conoce muy bien a Barrelier, lo conoce hace muchos años”, enfatizó Alaniz.

Y luego completó: “Nunca creí que fuera inocente, le pedí todo tipo de medidas para ella, no porque quiera agregar detenidos innecesariamente, porque corresponde o no corresponde, pero ese caso correspondía, así que estamos muy conformes nosotros con la detención”.

“Yo creo que estamos a un 70%, un 75%, creo que puede haber más detenciones. Para mí todos los personajes que estaban en la casa no son tan secundarios. Entonces estimo que puede haber todavía, alguna o dos detenciones más”, cerró Alaniz.