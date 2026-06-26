Iván Rodríguez, entre la jura suspendida y el jury: el conflicto que sacude a los tres poderes en Córdoba

La situación de Iván Rodríguez se convirtió en un problema político que atraviesa a los tres poderes del Estado cordobés. La decisión de postergar su jura como procurador penitenciario adjunto permitió “ganar” algo de tiempo, pero dejó abierta una discusión de fondo: qué hacer con un funcionario cuyo pliego ya fue aprobado por la Legislatura, cuya designación fue impulsada por el Poder Ejecutivo y cuya asunción depende ahora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La pregunta circula en los pasillos de la Unicameral: ¿qué hacer con Rodríguez? Las respuestas dependen de la biblioteca jurídica y política desde la que se mire el conflicto. Hay quienes sostienen que debe avanzar el proceso institucional previsto y que el fiscal debe asumir para luego enfrentar un eventual jury. Otros entienden que el escenario extraordinario habilita una revisión de su designación antes de que el cargo quede formalmente consolidado.

Por ahora, la primera salida encontrada fue una suspensión de hecho. Rodríguez permanece en un punto intermedio: continúa como fiscal porque —por ahora— no se incorporará a la Procuración Penitenciaria, un organismo creado recientemente por el oficialismo, con cargos vitalicios y sueldos de máxima categoría, para proteger los derechos y garantías de las personas privadas de libertad en la provincia.

“Hoy la situación es un limbo. Es fiscal porque no juró el otro cargo. Si no le toman juramento no tiene el cargo”, resumió una fuente con conocimiento parlamentario y jurídico para describir una situación que, según varios interlocutores, no tiene antecedentes.

El Tribunal Superior de Justicia avanzará en la siguiente hora con la puesta en funciones de la nueva conducción de la Procuración Penitenciaria, pero dejó afuera a Rodríguez. El presidente del TSJ, Domingo Sesin, tomará juramento a la procuradora penitenciaria general, Bettina Croppi; a las procuradoras adjuntas Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano; y a la secretaria técnica Melani Mattia.

La decisión no es neutra. La postergación de la jura de Rodríguez funciona como una herramienta para evitar que el nacimiento del organismo quede condicionado por una disputa institucional de mayor escala. Sin embargo, desde el oficialismo y la oposición se reconoce que no constituye una solución definitiva.

El comunicado del máximo tribunal informó la jura de la cúpula de la Procuración Penitenciaria, pero no hizo referencia a Rodríguez. La omisión dejó expuesta la tensión: el fiscal tiene aprobado su pliego como procurador adjunto, pero su ingreso formal queda congelado.

En el ojo del huracán

El conflicto tiene un origen político concreto: Rodríguez quedó en el centro de las críticas opositoras luego de que se conociera que fue el fiscal que otorgó la libertad bajo fianza a Claudio Barrelier en mayo de 2025. Barrelier está acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo crimen generó una fuerte conmoción política e institucional en Córdoba.

La decisión de liberar a Barrelier —quien había estado detenido durante veinte días en una causa por privación ilegítima de la libertad contra una joven de 20 años— se transformó en el argumento central del pedido de jury promovido por distintos bloques opositores.

No son pocos los opositores que sostienen que, si Rodríguez hubiera mantenido detenido a Barrelier y hubiera actuado de otra manera, el femicidio de Agostina Vega podría haberse evitado. Esa afirmación atraviesa el reclamo político, aunque incluso dentro del debate jurídico algunos admiten que se trata de una hipótesis contrafáctica.

En la Legislatura conviven distintas interpretaciones sobre el camino a seguir. La mayoría coincide en algo: Rodríguez se transformó en un problema político para el Gobierno provincial.

“El caso Rodríguez es un dolor de cabeza para el Ejecutivo, pero involucra a los otros dos poderes del Estado”, sintetizó un legislador al analizar el escenario.

La discusión tiene varias capas. Desde la oposición cuestionan al gobernador Martín Llaryora por haber enviado el pliego de Rodríguez para ocupar un cargo que, además, no fue concursado. El oficialismo responde que la designación atravesó todas las instancias institucionales previstas: propuesta del Ejecutivo, acuerdo legislativo y posterior intervención del Poder Judicial, aunque la jura quedó en modo pausa.

El punto de tensión está precisamente allí: si el acto de designación está terminado o si la falta de juramento permite revisar la situación. Ante la consulta de Perfil Córdoba sobre si hace falta un decreto de designación del Ejecutivo, una voz radical dijo que “se verá cuando juren hoy los otros integrantes y no lo haga Rodríguez”.

Acerca de estas designaciones, la fuente explicó que se trata de “un acto complejo que requiere la anuencia de los tres poderes: la designación del Ejecutivo, la aprobación del Legislativo y la jura por parte del Poder Judicial, atento a que es un órgano que está dentro del Poder Judicial, para que se perfeccione el nombramiento o la entrada en vigencia del cargo”.

“La suspensión no existe”, respondió tajante una radical. “O está perfeccionado o no está perfeccionado. Ahora, si el Ejecutivo o la Legislatura no retiran esa designación, no la revocan, tal como propuso la UCR, eso queda como congelado. No pueden cubrir esa vacante”, agregó.

Desde esa mirada, Rodríguez quedó atrapado en una zona gris. “No hay antecedentes ni protocolos para esto”, sostuvo un conocedor de las dinámicas que se tejen en la Unicameral y los tribunales. “Es un limbo raro”.

La disputa política recién comienza. Mientras el oficialismo busca evitar que el conflicto escale, la oposición descarga munición pesada sobre el rol del poder político en la designación de funcionarios judiciales. Este tema ligado al caso Rodríguez será el punto central de la próxima sesión.

Avanzada opositora

El juecismo, la UCR y otros bloques opositores coinciden en avanzar contra el fiscal cuestionado, aunque difieren sobre el camino institucional. El oficialismo (o una parte) ensaya una salida intermedia: pedir al TSJ que suspenda la jura. En la práctica, eso es lo que ocurrirá. Para la oposición, el conflicto vuelve sobre una pregunta incómoda para el gobierno del PJ: quién debe asumir la responsabilidad política por la designación.

La primera reacción del juecismo frente al caso Rodríguez fue pedir que el TSJ no le tomara juramento. Fue una iniciativa con fuerte contenido político más que jurídico: buscaba instalar que, frente a la conmoción generada por el caso Agostina Vega, el Poder Judicial debía evitar avanzar con la incorporación de un funcionario cuestionado.

Esa demanda no se materializó en un pronunciamiento de la Unicameral, pero en los hechos terminó siendo la salida adoptada con la postergación de la jura. Ahora, hay peronistas que fogonean ese mismo planteo.

En el Frente Cívico reconocen que aquella postura correspondía a una fotografía política de un momento determinado, cuando todavía no se conocía la fecha de asunción de la nueva conducción de la Procuración Penitenciaria. Sin embargo, mantienen que el camino de fondo debe ser otro: el jury de enjuiciamiento.

Una voz juecista respaldó la iniciativa del radical Matías Gvozdenovich y sostuvo que todavía deben darse otros pasos institucionales antes de llegar al desenlace definitivo: la eventual destitución de Rodríguez.

Jugada oficialista

Un sector del oficialismo decidió impulsar una resolución propia en la Unicameral. Los legisladores Leonardo Limia, Iliana Quaglino, Ramón “Cañito” Flores y Edgardo Russo presentaron un proyecto solicitando al máximo tribunal que suspenda la toma de juramento de Rodríguez como procurador penitenciario adjunto.

La iniciativa generó una lectura política inmediata: por primera vez, un sector del peronismo cordobés acompañó en los hechos una demanda que venía planteando el Frente Cívico.

El texto del proyecto pide al TSJ que suspenda la jura “en función de las instancias o marcos pertinentes, para aclarar o dirimir cuestionamientos formulados a su desempeño o actuación en la función que actualmente detenta”.

La frase abrió una discusión entre legisladores opositores. ¿Implica una aceptación implícita de que el caso debe avanzar hacia un proceso de enjuiciamiento? Algunos opositores interpretaron que sí. Entienden que el oficialismo busca despegarse del costo político de una designación que impulsó el propio gobierno provincial.

Sin embargo, los fundamentos del proyecto apuntan a otra lógica. Allí se sostiene que la Legislatura ya cumplió con su intervención en el proceso previsto por la Ley 11.085 y que ahora, bajo el principio republicano de división de poderes, corresponde al TSJ intervenir.

“La suspensión del juramento propiciada no supone ni constituye juicio sobre el desempeño funcional del abogado Rodríguez”, señala el texto presentado por los legisladores oficialistas. La argumentación busca marcar una diferencia: el Poder Legislativo no estaría evaluando la conducta del fiscal, sino evitando que una situación controvertida avance hasta tanto se definan los cuestionamientos existentes.

Responsabilidad del Panal

Desde el juecismo, la lectura es diferente. Para ese espacio, el problema nació en el Ejecutivo. “Iván Rodríguez se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno”, planteó la legisladora Viviana Martoccia.

La representante del Frente Cívico recordó que el oficialismo aprobó la ley de creación de la Procuración Penitenciaria, que el gobernador Martín Llaryora envió el pliego de Rodríguez y que la mayoría oficialista en la Legislatura dio el acuerdo correspondiente.

“A los procuradores los eligió Llaryora, a dedo. Se tiene que hacer cargo. ¿Qué explicación le van a dar a la sociedad cordobesa conmocionada por el caso de Agostina?”, lanzó.

La oposición sostiene además que la nueva Procuración Penitenciaria fue diseñada como una estructura vinculada al poder político y cuestiona que Rodríguez haya sido elegido sin concurso previo. El oficialismo rechaza esa interpretación y sostiene que se cumplieron todos los pasos institucionales.

La salida radical y el planteo mileista

El jefe del bloque radical, Matías Gvozdenovich, presentó un proyecto para revocar la Resolución R-4228, aprobada el 30 de diciembre de 2025, mediante la cual la Legislatura prestó acuerdo al nombramiento del fiscal como procurador penitenciario adjunto.

El argumento central del radicalismo se basa en “los gravísimos hechos sobrevinientes” vinculados con la actuación de Rodríguez durante 2025. A eso sumó el expediente de una investigación vinculada al caso Neonatal que archivó. Todo esto forma parte de los argumentos ante el pedido de jury contra el fiscal.

“En virtud de que el fiscal Rodríguez no ha prestado juramento ni ha tomado posesión del cargo para el cual fue designado, solicitamos la revocatoria de su designación y retrotraer al Poder Ejecutivo su nombramiento, a fin de que se sustituya por un nuevo postulante”, sostuvo el legislador radical.

El planteo del oficialismo y la oposición no logró consenso dentro del arco político. El legislador liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda cuestionó la suspensión de la jura impulsada por dirigentes peronistas.

“Mal nos pese, el señor Iván Rodríguez debe jurar como procurador penitenciario y luego el jury de enjuiciamiento destituirlo, aunque ya debería haber sido destituido de su actual cargo de fiscal”, afirmó.

Para Hernández Maqueda, el TSJ no tiene facultades para negarse a tomarle juramento porque la designación ya quedó aprobada. “El gobernador ya lo propuso y nombró a dedo, le creó el cargo por ley, pasó por comisión, la mayoría peronista en la Legislatura le aprobó el pliego y ya fue designado”, sentenció.

Desde esa mirada, la suspensión de la jura funciona como una maniobra política para evitar asumir responsabilidades. “El proyecto para suspender su jura es improcedente, además de hipócrita. Buscan lavarse las manos. Tarde. Nunca debió ser designado”, concluyó.

El jury como definición política

Más allá de las discusiones técnicas, el punto de fondo es el pedido de jury de enjuiciamiento contra Rodríguez impulsado por todo el arco opositor. A través de esta presentación se busca que se investigue un presunto mal desempeño y negligencia grave en el ejercicio de sus funciones como fiscal.

La oposición intenta transformar el caso Agostina Vega en una discusión institucional más amplia: ya no solamente se debate la decisión judicial que permitió la libertad de Barrelier, sino también las responsabilidades políticas y administrativas derivadas de aquella actuación.

Los denunciantes vinculan tres elementos: la liberación de Barrelier, el rol del exconcejal Ricardo Moreno y las decisiones adoptadas por Rodríguez en distintas investigaciones de relevancia pública.

En este marco, el Frente Cívico reclama que el Jurado de Enjuiciamiento acelere la definición sobre la admisibilidad de la denuncia. A través de una nota formal dirigida a su presidenta, Julieta Rinaldi, el bloque juecista comandado por Walter Nostrala afirmó que “en virtud del tiempo transcurrido desde que fue incoada la denuncia y la gravedad institucional de los hechos involucrados, solicitamos el pronto y urgente tratamiento de la denuncia formalizada”.

En un escenario hipotético de destitución de Rodríguez se dice que quedaría inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, aunque un interlocutor planteó una duda: “Creo que si avanza el jury no tiene una limitación para el otro cargo”. De todos modos, en términos políticos alertó: “Pero sería un escándalo si se llega a esa situación y el TSJ no le tomaría juramento”.

Otras dos voces parlamentarias sostienen lo contrario. “Si se lo destituye y se le impide ejercer cargo público… entonces, se cae lo de procurador”, remarcaron.

El conflicto, lejos de cerrarse con la postergación de una jura, dejó planteada una disputa mayor en medio de una andanada de interpretaciones y estrategias. Rodríguez quedó suspendido en una zona gris, pero detrás de su situación se juega una discusión política más profunda: hasta dónde llega la responsabilidad del Ejecutivo que impulsó su designación, qué margen tiene la Legislatura para revisar una decisión ya adoptada y cuál será el rol del Poder Judicial frente a una crisis institucional que nadie tenía prevista.