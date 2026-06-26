No todo es IA y virtualidad: así es el hub de 200 posiciones que Evoltis inauguró en Córdoba

Evoltis, compañía argentina especializada en soluciones tecnológicas para la experiencia del cliente (CX), inauguró un nuevo Hub CX Tech en la ciudad de Córdoba. El espacio, ubicado en el complejo Ciudad Gama, cuenta con más de 1.500 metros cuadrados y demandó una inversión de US$ 1,7 millones destinada a la adecuación y puesta en funcionamiento del inmueble.

La apertura se enmarca en una etapa de expansión de la empresa, que busca fortalecer su capacidad operativa y acompañar el crecimiento de sus negocios y desarrollos tecnológicos en Argentina y otros mercados de la región.

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El nuevo hub incorpora 200 puestos de trabajo y fue diseñado bajo un esquema que prioriza la colaboración, la flexibilidad y las nuevas modalidades laborales. La obra estuvo a cargo de la arquitecta Carola Bechara y se ejecutó en un plazo de seis meses.

Con esta incorporación, Evoltis amplía su infraestructura en Córdoba y suma un nuevo punto de operaciones a una red que ya incluye presencia en Mendoza, Salta, Rosario, Buenos Aires y Paraguay. La compañía sostiene que esta expansión responde a la creciente demanda de soluciones tecnológicas vinculadas a la gestión de la experiencia del cliente y a los procesos de transformación digital de las organizaciones.

Durante la inauguración, Juan Chacón, CEO de Evoltis, señaló que la apertura del nuevo centro forma parte de una estrategia de crecimiento que combina inversión en infraestructura con el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas. Según explicó, la empresa atraviesa un período de expansión impulsado por la incorporación de proyectos y oportunidades de negocio en distintos sectores económicos.

Uno de los ejes centrales de esa estrategia es el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial. En los últimos años, la compañía destinó recursos a la creación de herramientas orientadas a automatizar interacciones, asistir operaciones y optimizar la relación entre empresas y clientes.

La propuesta tecnológica de Evoltis incluye agentes de inteligencia artificial que operan mediante voz y texto, además de herramientas de inteligencia conversacional capaces de analizar interacciones en tiempo real. Estas soluciones se aplican en procesos de atención al cliente, ventas y cobranzas, entre otras funciones.

De acuerdo con datos difundidos por la empresa, actualmente una de cada cuatro interacciones gestionadas por sus plataformas es operada íntegramente mediante agentes de inteligencia artificial, ya sea a través de sistemas de voz, asistentes virtuales o chatbots.

La evolución de estas herramientas también se apoya en acuerdos de colaboración con compañías tecnológicas globales. Entre los socios estratégicos mencionados por Evoltis se encuentran NVIDIA y Amazon Web Services (AWS), alianzas que buscan potenciar la escalabilidad y el desarrollo de nuevas soluciones.

La empresa trabaja con organizaciones de diversos sectores, entre ellos banca, fintech, telecomunicaciones, salud, educación, seguros y organismos gubernamentales. En estos segmentos participa en proyectos vinculados a digitalización de procesos, automatización de operaciones y mejora de la experiencia de usuario.

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Actualmente, Evoltis cuenta con operaciones y clientes en Argentina, Paraguay y Chile. Además, la firma avanza en la conformación de una red regional de partners estratégicos con el objetivo de ampliar su presencia en otros mercados latinoamericanos.

Fundada hace más de 29 años, la compañía se define como una de las pioneras del segmento CX Tech en Argentina. En la actualidad emplea a más de 2.100 personas y desarrolla soluciones para empresas de distintos rubros, entre las que se encuentran Banco Galicia, Naranja X, Claro, Arcor y Grupo Petersen.

La inauguración del nuevo hub en Córdoba representa un nuevo paso dentro de la estrategia de expansión de Evoltis y refuerza la apuesta de la compañía por el desarrollo tecnológico y la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de interacción entre empresas y clientes.