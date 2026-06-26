UTA alerta sobre paro de colectivos si FETAP no paga el aguinaldo: todas las claves del conflicto

La amenaza de un nuevo paro de colectivos en Córdoba volvió a tomar fuerza a pocos días del vencimiento del plazo para el pago del medio aguinaldo. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que mantiene el estado de alerta ante la posibilidad de que las empresas nucleadas en FETAP paguen el Sueldo Anual Complementario en cuotas, una alternativa que el sindicato ya rechazó y que podría derivar en medidas de fuerza desde el 1 de julio.

El conflicto se reactivó luego de que FETAP manifestara que no cuenta con los recursos para afrontar el pago completo del aguinaldo y analizara presentar ante el Ministerio de Trabajo un esquema para abonarlo en seis cuotas.

El vocero choferes, Adrián Lentini, explicó a Cadena3 que el conflicto continúa abierto pese a que el adelanto salarial previsto para esta semana finalmente fue abonado. "Nosotros seguimos manteniendo la postura de estar en estado de alerta. Esta problemática se origina con un comunicado de FETAP donde, en principio, manifestaba la intención de pagar el aguinaldo hasta en seis cuotas y, por supuesto, desde el sindicato hemos manifestado el rechazo a esa posición", afirmó.

El dirigente recordó que el plazo para pagar el aguinaldo vence el próximo martes 30 de junio y advirtió que, si las empresas incumplen esa obligación, el gremio analizará medidas de fuerza. "Esperamos obviamente que se pague como corresponde porque, en caso de que eso no suceda, todo el mundo está en alerta y estaremos en condiciones de realizar las medidas que lógicamente vamos a discutir", sostuvo.

Qué reclaman las empresas

Según explicó el abogado especialista en transporte Enrique Dibo a Cadena3, FETAP volvería a presentarse entre este viernes y el lunes ante el Ministerio de Trabajo para reiterar que no está en condiciones de pagar el aguinaldo en un solo desembolso.

Dibo aseguró que uno de los principales reclamos de las empresas apunta al reconocimiento de un mayor costo por kilómetro y al pago de fondos que, según sostienen, continúan pendientes. "La Municipalidad mantiene la intransigencia de no reconocer mayor costo por kilómetro y tampoco liquidar una deuda que adquiere aproximadamente tres meses, lo cual evidentemente va a importar que UTA pueda disponer, con razón y con fundamento legal, la toma de acción directa", explicó.

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Además, advirtió que el panorama es cada vez más complejo: "Faltan tres días. Yo no creo que la Municipalidad modifique esta postura. La plata no está, no pueden pagar y este martes va a haber problemas".

La respuesta del Municipio

Desde el Palacio 6 de Julio rechazaron que se hayan realizado transferencias extraordinarias para que las empresas pudieran afrontar el adelanto salarial abonado esta semana.

Fuentes municipales señalaron que "la relación con los choferes es de las propias empresas" y remarcaron que el Ejecutivo "realizó las transferencias según lo convenido", por lo que descartaron cualquier tipo de asistencia adicional.

Además, desde la vocería oficial afirmaron que "la información que está circulando sobre una ayuda a las prestatarias del servicio del urbano no es correcta".

Qué puede pasar desde el 1 de julio

Con el vencimiento del plazo para pagar el aguinaldo previsto para el próximo martes, las próximas horas serán determinantes para el transporte urbano de Córdoba.

Si FETAP mantiene su intención de abonar el aguinaldo en cuotas y no aparece una solución entre las empresas, el Municipio y el gremio, UTA podría avanzar con un paro de colectivos desde el 1 de julio, al considerar que existiría un incumplimiento salarial que habilita legalmente la adopción de medidas de fuerza.