Fin de los naranjitas: el nuevo estacionamiento medido redujo los conflictos a cinco por semana

A un mes de la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento medido, la Municipalidad de Córdoba difundió los primeros resultados del esquema que reemplazó el cobro informal por constatadores urbanos. Según el informe oficial, entre fines de mayo y junio se realizaron 307.247 pagos, se registraron 124.146 patentes y la aplicación SEMM ya supera los 100.000 usuarios activos.

Desde el Palacio 6 de Julio sostuvieron que el nuevo modelo no solo fue adoptado rápidamente por los automovilistas, sino que además contribuyó a ordenar el espacio público tras la entrada en vigencia del nuevo Código de Convivencia Ciudadana.

"Estamos muy conformes con los resultados iniciales. Ya no se registra la presencia de personas que ejercen presión en la vía pública para cobrar el estacionamiento de manera indebida. Esto ha llevado tranquilidad y orden a nuestras calles", afirmó el secretario de Ciudad Inteligente, Ignacio Gei.

La aplicación concentra más de ocho de cada diez pagos

Del total de operaciones registradas durante el primer mes, el 83% se realizó mediante la aplicación SEMM, mientras que el 17% restante se concretó escaneando los códigos QR instalados en la cartelería de las zonas medidas.

El tiempo promedio de estacionamiento fue de 98 minutos, con mayor movimiento entre las 9 y las 11 de la mañana, de lunes a viernes. Los sectores con mayor cantidad de activaciones fueron el Centro, con 69.695 operaciones, y General Paz, con 63.252, que en conjunto representaron el 43,27% del total registrado.

Además, las estadías gratuitas de hasta 30 minutos, disponibles fuera del área central, fueron utilizadas 22.814 veces, principalmente en corredores comerciales barriales.

Casi 5.000 vecinos obtuvieron exenciones

Otro de los datos destacados del balance es la implementación del sistema de exenciones online. Durante el primer mes se aprobaron 4.820 beneficios, destinados principalmente a adultos mayores de 70 años, frentistas, empleados en relación de dependencia, inquilinos y personas con discapacidad.

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Del total, 2.954 exenciones correspondieron a adultos mayores y 1.160 a frentistas. General Paz fue el barrio que concentró la mayor cantidad de solicitudes aprobadas.

Bajaron los reclamos tras los primeros días

El Municipio informó que la mayor cantidad de reclamos se produjo durante la jornada inaugural del sistema, cuando se contabilizaron 60 consultas. Con el correr de las semanas esa cifra descendió de manera sostenida.

En total se registraron 400 reclamos, de los cuales la mayoría estuvo relacionada con problemas técnicos de la aplicación o inconvenientes en los pagos.

Solo el 4% estuvo vinculado al trato de los constatadores y el 3,3% correspondió a denuncias por intentos de cobro fuera del horario establecido. Además, la línea 147, el call center de SEMM y la Mesa de Ayuda respondieron 7.795 consultas desde el inicio del sistema.

Menos incidentes con naranjitas y limpiavidrios

Según estadísticas de la Secretaría de Seguridad provincial, los incidentes relacionados con naranjitas y limpiavidrios disminuyeron luego de la primera semana de funcionamiento del nuevo esquema.

Mientras que durante los primeros días se registraban más de 40 hechos, posteriormente la cifra se estabilizó en torno a cinco casos semanales.

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Durante el primer mes fueron detenidos 191 naranjitas y 140 limpiavidrios, en procedimientos realizados por la Policía de Córdoba a partir de patrullajes preventivos, llamados al 911 y el monitoreo de cámaras de seguridad.

Más de 310 mil controles en un mes

El control del estacionamiento estuvo a cargo de 320 constatadores urbanos pertenecientes a ocho cooperativas, que realizaron 310.107 constataciones sobre 127.652 vehículos.

De acuerdo con el balance oficial, las cooperativas percibieron 127 millones de pesos durante la primera quincena y 140 millones en la segunda por las tareas desarrolladas en el nuevo sistema.