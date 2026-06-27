Con la jura de Néstor Gómez como Adjunto se completó la Fiscalía General y se distribuyeron funciones

Este viernes, 26 de junio, finalmente asumió como fiscal general Adjunto, Néstor Gómez, quien ya se encontraba en un alto cargo como Adjunto de la Defensoría Pública General. Su juramento se produjo junto al de quien lo reemplazará en ese cargo, Jorge Folloni y de las integrantes de la flamante Procuración Penitenciaria, encabezada por Bettina Croppi.

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La cercanía de Gómez al gobernador Martín Llaryora, a quien acompañó desde su gestión municipal en San Francisco, permite deducir que es un hombre clave en la nueva conformación de la Fiscalía General, cuyo titular es Carlos Lezcano.

El mes pasado, el fiscal general dictó el Reglamento N° 102/26 con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal a través de una nueva distribución de tareas entre los cuatro adjuntos. La medida fue firmada el 21 de mayo y es inédita. Si bien los fiscales generales suelen asignar tareas específicas a su equipo, en este caso lo hizo por una norma. Ese es el dato original.

Pese a la delegación de tareas, el reglamento aclara que se trata de una modalidad de organización interna y colaboración funcional. El subrayado vale para garantizar que el fiscal General conserva en todo momento la titularidad de los asuntos y mantiene la facultad de intervenir, coordinar o supervisar directamente cualquier función cuando las necesidades institucionales así lo requieran. También estipula que los Adjuntos deberán informar periódicamente sobre el avance de los asuntos encomendados de cada área.

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Cómo es el reparto

Una de las áreas más sensibles, la de Casos Complejos, Penal Económico y los conflictos internos entre fiscales por competencia, inhibiciones o cuestionamientos hacia ellos quedan bajo responsabilidad de Néstor Gómez y Héctor David. Los delitos que tienen complejidad son, por lo general, las investigaciones por asociaciones ilícitas, estafas que involucra a empresarios. Y Penal Económico abarca también corrupción.

Además, David quedó a cargo del Fuero de Narcotráfico y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA); Gómez Demmel supervisará el Plan de Gestión Territorial, el Sistema de Flagrancia y el Instituto de Formación.

El área de Violencia de Género e Integridad Sexual quedaron bajo la mirada conjunta y coordinada de Néstor Gómez y Alejandro Pérez Moreno. Ambos serán, además, interlocutores directos para las y los fiscales del interior.

Pérez Moreno también se ocupará de la Oficina especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital, la Dirección General de Policía Judicial y la Relatoría Penal. También tendrá a su cargo la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal, sobre las que ya venía trabajando.

El reglamento de Lezcano ratificó las representaciones ante el Consejo de la Magistratura, donde Héctor David actuará como primer suplente y Gómez Demmel como segundo.