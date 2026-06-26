Tras un mes del nuevo estacionamiento medido: “El problema está resuelto en un 99%”

A un mes de la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento medido, la Municipalidad de Córdoba aseguró que cumplió uno de los principales objetivos de la reforma: eliminar la presencia de los naranjitas ilegales en las zonas alcanzadas por el esquema. Según informó el Secretario de Ciudad Inteligente y Transformación digital de la Ciudad de Córdoba, Ignacio Gei, el 99% de la actividad irregular desapareció y actualmente solo se registran casos aislados fuera del horario de funcionamiento o en sectores puntuales de la ciudad.

"Sigue habiendo alguna denuncia puntual fuera del horario establecido o en sectores específicos, pero ya hubo 191 naranjitas detenidos y en los últimos días casi no hubo operativos policiales porque ya no están", afirmó.

Terremoto en Venezuela: Córdoba envía su brigada de rescate de élite para asistir en la emergencia

El funcionario consideró que el nuevo esquema produjo uno de los cambios culturales más importantes de los últimos años en la ciudad. "No ha habido ningún proyecto en la gestión pública desde el 2000 que en tan poco tiempo haya generado un cambio cultural tan fuerte. Córdoba tiene un millón de vehículos, por lo que el impacto alcanza a una enorme parte de la población", señaló.

Según Gei, la plataforma ya acumula más de 150.000 descargas, de las cuales 60.000 se realizaron durante el último mes. Además, indicó que más de la mitad de los conductores que son controlados por los constatadores ya abona correctamente el servicio. "La mayoría de la gente respeta las normas cuando son claras y concretas. Nuestro desafío ahora es seguir difundiendo el sistema para que ese porcentaje siga creciendo", explicó.

Los cambios tras los reclamos

Durante las primeras semanas de funcionamiento, la Municipalidad recibió más de mil consultas, reclamos y sugerencias a través de canales digitales. Mediante un análisis identificaron grupos grandes de inquietudes que concentraban la gran mayoría de las consultas.

Uno de los principales reclamos provino de comerciantes, quienes advertían que el cobro del estacionamiento desalentaba las compras de corta duración. "Como esto no tiene un interés recaudatorio, sino un ordenamiento del espacio público, analizamos esos reclamos y dimos la primera media hora gratuita para quienes activen la aplicación", explicó Gei.

Iván Rodríguez, entre la jura suspendida y el jury: el conflicto que sacude a los tres poderes en Córdoba

También se modificó el esquema para empleados públicos y privados que estacionan durante toda la jornada laboral. "Se les hacía muy caro porque la hora estaba alta. Hicimos un análisis de costos y les dimos una exención del 75%, por lo que la hora pasó de $1.350 a $337", detalló.

En paralelo, el municipio incorporó una exención para los mayores de 70 años, quienes solo deben registrar su vehículo para acceder al beneficio sin utilizar la aplicación. "Quedaron excluidos del sistema y hoy representan el 46% de las exenciones", señaló el funcionario.

Además, durante el primer mes también se incorporaron beneficios para frentistas, inquilinos y comerciantes de las zonas alcanzadas. "Fuimos dando todas las posibilidades para que los valores sean cero o representen apenas el 25% de la tarifa", agregó.

Balance del primer mes

De acuerdo con los datos municipales, el Centro continúa siendo el sector con mayor utilización del sistema, con 51.000 vehículos que abonaron estacionamiento durante el primer mes de funcionamiento. En segundo lugar se ubicó barrio General Paz, con 49.000 vehículos que abonaron el estacionamiento durante el primer mes. "Después aparecen Güemes y la zona del otro lado del río, aunque con una demanda bastante menor", precisó Gei.

UTA alerta sobre paro de colectivos si FETAP no paga el aguinaldo: todas las claves del conflicto

Sobre los sectores donde se registraron más reclamos, el funcionario mencionó la calle Tejeda, en Cerro de las Rosas, y San Vicente. Según explicó, las modificaciones implementadas permitieron reducir gran parte de las quejas. "En aquellos lugares donde detectamos que no valía la pena porque no había flujo de tránsito suficiente ni demanda de estacionamiento, lo eliminamos del sistema", sostuvo.

Gei también se refirió a la adaptación de los constatadores urbanos, quienes reemplazaron el antiguo sistema informal. Reconoció que durante los primeros días hubo un proceso de aprendizaje tanto para los trabajadores como para los automovilistas. "Al principio fue un choque cultural porque la gente quería pagarles y ellos no podían recibir dinero. Hoy están conformes porque cobran aproximadamente lo mismo que antes, pero ahora trabajan dentro de un sistema legal y con protección", indicó.

Finalmente, el funcionario sostuvo que el principal logro del nuevo esquema no pasa por la recaudación sino por el ordenamiento del espacio público. "Lo que realmente buscábamos era que la gente dejara de sentir esa presión al bajar del auto. A un mes de la implementación creemos que ese objetivo se logró", concluyó.