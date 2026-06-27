Tras el escándalo de los videos, Jesica Cirio pidió no ser detenida y afirmó que no existe riesgo de fuga

La defensa de la modelo Jesica Cirio hizo una presentación ante la Justicia, en el marco de la causa que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, con quien estuvo casada la joven. El abogado Claudio Caffarrello pidió formalmente que no se ejecute una eventual orden de detención contra la exdiva de Telefe y además cuestionó una de las pruebas fundamentales del expediente: el video donde se la ve mostrando grandes fajos de dólares.

Esta presentación se hizo luego que el fiscal Sergio Mola pidiera la detención de Insaurralde y Cirio en un requerimiento que se elevó al juez federal Luis Armella, quien deberá determinar la situación procesal del político y su expareja. Según la defensa, la acusada conoció el pedido por los medios de comunicación y, rápidamente, sus letrados fueron el juzgado para establecer su posición y evitar una posible medida restrictiva contra su libertad.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde

En su escrito judicial, los abogados aseguraron que no hay riesgos procesales para realizar una detención preventiva como exige el Código Procesal Penal, señalando que no hay peligro de fuga, y recordando que Cirio “siempre estuvo a derecho”, con domicilio conocido debidamente verificado, y que la joven informó todos sus movimientos dentro y fuera del país. Además, agregaron, al ser una figura pública, le resultaría imposible ocultarse.

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Los letrados también usaron como argumentos que la modelo tiene una hija menor de edad que va a la escuela y, además, tiene un embarazo avanzado, lo que impediría cualquier intento de fuga. Por ese motivo, definieron como “insostenible” que la joven pueda escapar a una acción judicial.

Sobre el posible riesgo de entorpecimiento de la investigación, los abogados negaron que Cirio haya tratado de influir o presionado a los testigos.

La defensa además pidió que el video difundido por el diario La Nación, donde puede verse a Cirio en un vestidor rodeada de fajos de dólares termosellados, no sea usado como prueba porque, según su criterio, no cumple con los debidos estándares de validez probatoria.

Los abogados especificaron que no se puede establecer la fecha ni el lugar de las imágenes, y esto debilitaría su valor judicial. También remarcaron que el fiscal pidió peritar el archivo para comprobar si se le realizaron cortes, manipulaciones o ediciones, lo que refuerza la necesidad de comprobar su admisibilidad y autenticidad.

Martín Insaurralde y Jesica Cirio

El pedido de detención contra Insaurralde y Cirio

El fiscal Sergio Mola solicitó las detenciones del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y de su exesposa Jésica Cirio, en la causa donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

Esta causa revivió tras la difusión de un video donde puede verse a la exdiva de Telefe mostrando inmensos fajos de dólares en el vestidor de la mansión que compartía con su exmarido.

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El expediente contra Insaurralde comenzó en septiembre de 2023, cuando se viralizaron imágenes del ahora exfuncionario a bordo del yate “Bandido” junto a la modelo Sofía Clerici durante un viaje por el Mediterráneo, lo que provocó su salida de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y una investigación judicial sobre su patrimonio.