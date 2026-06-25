Allanaron el departamento de Jesica Cirio y su novio: encontraron armas y drogas

Agentes de Gendarmería Nacional encontraron armas y cocaína en el departamento donde hoy vive la exconductora de Telefe y modelo Jesica Cirio con su pareja, Nicolás Trombino.

Jesica Cirio

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), durante el allanamiento que realizaron en el edificio del barrio porteño de Palermo, ubicado en la calle Ortega y Gasset al 1600, los efectivos hallaron dos bolsas: una con tusi (nombre que se le da a cocaína rosa) y otra con una sustancia de color marrón, que pesaban 0,83 y 1,57 gramos, respectivamente. También encontraron armamento y municiones de diferente calibre.

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Según NA, la droga era para consumo personal, y las armas estarían a nombre de Trombino.

Este allanamiento es una derivación de la causa que comenzó por el viaje de Martín Insaurralde a Europa en 2023 con Sofía Clérici, cuando era jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, porque el exfuncionario estuvo casado con Cirio entre 2014 y 2022 y está siendo investigado por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde

El video que complicó a Jesica Cirio ante la Justicia

El juez federal Luis Armella intimó a Jesica Cirio el pasado 22 de junio a que entregue su teléfono celular, en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, su exmarido.

Fuente: LN

Con esta orden, la Justicia busca proteger las grabaciones originales de los videos que se filtraron el pasado fin de semana, donde puede verse a la exdiva de Telefe mostrando fajos de miles de dólares en el vestidor de la mansión en San Vicente que compartía con el exintendente de Lomas de Zamora.

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El objetivo es peritar el celular para hallar los archivos y, de esa forma, definir su origen, la fecha exacta y el lugar donde se grabaron. Tras conocerse estos videos, Cirio hizo un descargo público donde aseguró que trabaja desde los 18 años, que el dinero que los fondos que muestra son legítimos y que la grabación fue manipulada digitalmente.

La modelo está imputada en la causa contra Insaurralde por los delitos mencionados anteriormente, por esa razón, esta investigación trata de definir si participó en acciones de blanqueo de activos y si puede justificar el aumento de su patrimonio.

En el contexto de estas averiguaciones, la Justicia allanó las propiedades de Cirio para buscar documentación y dinero, porque los investigadores tratan de establecer como adquirió sus inmuebles y otros bienes personales.